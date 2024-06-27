Havuz suyundan bulaşabiliyor: Deride döküntü, ateş ve halsizlik...

Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların tatil olması nedeniyle aileler çocuklarını eğlendirmek için havuza götürebilirler. Fakat özellikle havuz sularının yutulmasıyla bulaşabilecek bir hastalık olduğunu biliyor muydunuz? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi bu hastalıkla ilgili bilgi vererek bulaştığı anda oluşabilecek belirtileri anlattı…

İHA Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:23 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, bulaşıcı bir enfeksiyon olan el, ayak ve ağız hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın nasıl bulaşabileceğine dair örnekler veren uzman doktor, özellikle havuz sezonun açılması ve enfekte havuz sularının yutulmasının risk oluşturabileceğini ifade etti. Not: Görseller temsili olarak seçilmiştir.

ATEŞ VE HALSİZLİK BELİRTİLER ARASINDADIR

El, ayak ve ağız hastalığının genellikle ateş, iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısı ile başladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çebi, "Karın ağrısı ve öksürük de olabilir. Ateşin başlamasından 1-2 gün sonra ağızda ağrılı, içi su dolu döküntüler meydana gelir. Döküntüler genellikle ağzın arka kısmında küçük kırmızı lekeler olarak başlar, daha sonra içi su dolu kabarcıklar haline gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlar" şeklinde konuştu.

