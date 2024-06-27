Havuz suyundan bulaşabiliyor: Deride döküntü, ateş ve halsizlik...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, bulaşıcı bir enfeksiyon olan el, ayak ve ağız hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın nasıl bulaşabileceğine dair örnekler veren uzman doktor, özellikle havuz sezonun açılması ve enfekte havuz sularının yutulmasının risk oluşturabileceğini ifade etti.
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ATEŞ VE HALSİZLİK BELİRTİLER ARASINDADIR
El, ayak ve ağız hastalığının genellikle ateş, iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısı ile başladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çebi, "Karın ağrısı ve öksürük de olabilir. Ateşin başlamasından 1-2 gün sonra ağızda ağrılı, içi su dolu döküntüler meydana gelir. Döküntüler genellikle ağzın arka kısmında küçük kırmızı lekeler olarak başlar, daha sonra içi su dolu kabarcıklar haline gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlar" şeklinde konuştu.
DERİDE DÖKÜNTÜLER GÖRÜLEBİLİR
Bazen döküntülerin dizlerde, dirseklerde, kalçada veya genital bölgede de oluşabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Çebi, "Popoda oluşan döküntüler pişik, ellerdeki döküntüler alerji ile karıştırılabilir. El ve ayaklardaki döküntüler genellikle 5-7 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Özellikle küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir. Her ne kadar adı el, ayak ve ağız hastalığı da olsa her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Sadece ağız yaraları veya sadece deride döküntüler şeklinde gelişebilir" ifadelerini kullandı.