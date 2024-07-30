Havuzdaki bu tehlikeye dikkat! Vücudu bakteri yuvasına dönüştürüyor...

MANTAR VE BAKTERİLER ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR

Normalde dış kulak kanalının kendi kendini temizlediğini dile getiren Dr. Sancak, "Ancak sıcak, karanlık ve nemli bir bölge olduğundan bakteri ile mantarlar kolayca üreyebiliyor ve dış kulak yolunda enfeksiyon oluşabiliyor. Örneğin banyo yaparken veya havuzda kulak yoluna fazla miktarda giren suyun içeride kalması, ıslaklık sonucu mikropların, özellikle de mantarların bu bölgede yerleşmesine uygun ortam hazırlıyor. Buna bir de havuz veya denizin kirli olması eklenince, dış kulak kanalında bakterilerin ve mantarların üremesi kaçınılmaz oluyor. Ayrıca kulak parmakla ve pamuk uçlu çubuk gibi sert cisimlerle karıştırıldığında kulak yolunun cildinde oluşan çok küçük çatlaklardan da mikroplar girerek enfeksiyon oluşturabiliyor" diye konuştu.

Dış kulak yolu enfeksiyonuna karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Dr. Sancak, temizlemek niyetiyle de olsa üzeri pamuk kaplı kulak çubuğu ve parmak gibi sert cisimlerin kulağa sokulmaması gerektiğini vurguladı. Havuz ve denizde su geçirmeyen kulak tıpaları kullanmak; enfeksiyon sık sık tekrarlıyorsa yüzerken başlık kullanarak suyun kulaklara kaçmasını engellemek gerektiğini ifade etti.