Her daim 20’lerde bir beden! Cildinizdeki kırışıklığı bitiren kolajen deposu...

İnce çizgiler, kırışıklıklar ve kaz ayaklarının azalması gibi etkilerine dair Alternative Therapies In Health and Medicine adlı dergide 2019'da yayınlanan bir makale, özellikle faydalı olduğunu tespit etti. Ayrıca Amino Acids adlı bilimsel dergide 2021'de yayınlanan bir diğer araştırma; kolajenin eklem işlevselliğini ve eklem ağrısını iyileştirmeye yardımcı olduğunu tespit etti.
Molecules'te yayınlanan 2019 incelemesine göre, 20'li yaşların ortalarında her yıl kolajen kaybetmeye başlarız ve 40 yaşından sonra vücudumuz yaklaşık yüzde 1 kaybetmeye devam eder. Bu noktada kolajen yıkımına karşı önlem almak için beslenme sisteminizi değiştirmeniz büyük önem taşıyor. İşte o kolajen deposu o besinler…
KEMİK SUYU
En iyi kolajen kaynaklarından biri olan kemik suyu, kolajen tip 1 içerir. Bu kolajen tipi; cilt, saç ve tırnak sağlığında önemli rol oynar. Bu nedenle düzenli olarak bu suyu yemeklerde tüketebilir, smoothielerinize ekleyebilirsiniz. Bu sayede vücudun ihtiyaç duyduğu kolajen miktarında önemli oranda iyileşmeler sağlanabilir.
TAVUK DERİSİ
Alternative Therapies in Health and Medicine dergisinde 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, orta yaşlı kadınlar (39 ila 59 yaş arası) tavuk kıkırdağından yapılan oral kollajen takviyeleri aldıklarında ince çizgilerini, kırışıklıklarını, kaz ayaklarını ve cilt elastikiyetini iyileştirdi.
Fakat takviyeler yerine doğru bir beslenme sistemini tercih ediyorsanız, tavuk derisini de beslenmeye dahil edebilirsiniz. Örneğin; kasabınızdan tavuk alırken derisinin olmasını istediğinizi belirtilebilirsiniz veya kıyma formunda alıyorsanız, derisinin de içinde olacak şekilde çekmesini isteyebilirsiniz.
SARDALYA
Diğer hayvan kolajen kaynaklarından farklı olarak, balık kolajeni kemiklerde, deride ve pullarda yoğunlaşır. Bu nedenle, kollajen için sardalya gibi balıkların çoğunu veya tamamını yiyebileceğiniz bir balık seçebilirsiniz.
CİĞER
Kolajen zengini besinlerden biri olan ciğer, aynı zamanda tip 2 kolajeni bünyesinde barındırarak sevilen bir alternatiftir. Bu nedenle haftalık menülerinize ekleyerek eşsiz bir kaynak oluşturabilirsiniz.
ORMAN MEYVELERİ
Yaban mersini, ahududu, çilek veya böğürtlen… Orman meyveleri, vücudun kolajen oluşturmasına yardımcı olan bir besin olarak C vitaminini diyetinize dahil etmenizi sağlar. C vitamini de vücudun tarafından doğal olarak üretilmediği için yememiz gereken bir besin vitamin…
Araştırmalarda, C vitamini, açısından zengin bir beslenme sistemine sahip kişilerin daha iyi bir cilde sahip olduğunu ve kırışıklıkların az olduğu keşfedildi.