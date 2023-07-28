Her daim 20'lerde bir beden! Cildinizdeki kırışıklığı bitiren kolajen deposu...

Kolajen içeren besinler, vücudun kendi kolajeninden daha fazlasını üretmesine yardımcı olabilir. Bilimsel olarak da; diyetinize dahil edilecek en iyi kolajen kaynakları, zengin gıdalar hakkında bilgi sahibi olmak; ilerleyen yaşlarda yaşanan kolajen yıkımına karşı koruyucu bir etki sunabilir.

Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:32 PAYLAŞ ABONE OL

İnce çizgiler, kırışıklıklar ve kaz ayaklarının azalması gibi etkilerine dair Alternative Therapies In Health and Medicine adlı dergide 2019'da yayınlanan bir makale, özellikle faydalı olduğunu tespit etti. Ayrıca Amino Acids adlı bilimsel dergide 2021'de yayınlanan bir diğer araştırma; kolajenin eklem işlevselliğini ve eklem ağrısını iyileştirmeye yardımcı olduğunu tespit etti.

Molecules'te yayınlanan 2019 incelemesine göre, 20'li yaşların ortalarında her yıl kolajen kaybetmeye başlarız ve 40 yaşından sonra vücudumuz yaklaşık yüzde 1 kaybetmeye devam eder. Bu noktada kolajen yıkımına karşı önlem almak için beslenme sisteminizi değiştirmeniz büyük önem taşıyor. İşte o kolajen deposu o besinler…