Her 3 kadından birinde demir eksikliği var

Demir eksikliği dünyada çok sık rastlanan bir beslenme sorunudur. Süt çocukları ve büyüme çağındaki çocuklar, gebeler, vejetaryen diyetle beslenenlerde daha sık eksiklik görülmektedir. Kadınlarda demir depoları daha az olduğu için hemen hemen her 3 kadından 1'inde demir eksikliğine bağlı kansızlık şikâyeti görülmektedir. Kadınlarda aşırı âdet görmeye bağlı aşırı kanama nedeniyle de demir eksikliği yaşanabilmektedir.

Özellikle yiyeceklerin demir içeriğinin az olması ve demirin bağırsaklardan emilmesinin çok güç olması sebebi ile demir eksikliğine sık rastlanmaktadır.