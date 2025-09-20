Her 5 ölümden 1'inin sebebi oluyor! Uzmanlar uyardı: "Direncini artırmamak için..."

Sepsisin özellikle 1 yaş altı çocuklarda, ileri yaş hastalarda, bağışıklığı baskılanmış hastalarda, bazen kanser hastalarında, kronik böbrek yetmezliği olanlarda, kronik hastalığı olanlarda çok daha riskli olduğunu ve daha ağır seyretme ihtimali taşıdığını belirten Prof. Dr. Ersoy "Enfeksiyonların ağır seyretmesiyle sepsis ihtimali hasta gruplarında artmaktadır. Özellikle enfeksiyonu olan hastalarda bu üriner sistem, solunum sisteminde veya başka bir dokudaki enfeksiyonları olan hastalarımızda özellikle solunum sıkıntısının olması, şiddetli üşüme, titreme ve ateş yüksekliği ya da ateş düşüklüğünün olması, bilinç değişikliği ya da zihin bulanıklığı gibi olağan durumun dışına çıkan zihinsel değişikliklerin olması, tansiyon düşüklüğü ya da idrar çıkışının belirgin azalması gibi keşiflerde sepsis akla gelmeli" dedi.