Her 8 kişiden 1’inde görülüyor! Hayatı tehdit eden o hastalık...

"Beslenme şekli ve aşırı kilodan kaçınma: Aşırı, düzensiz ve sağlıksız öğünlerden oluşan beslenme şekli hem besin içerikleri nedeniyle hem de aşırı kilo almaya neden olacağı için risk faktörüdür. Sebze meyve ağırlıklı beslenmek, fazla kilolular için kilo vermek, alkol ve sigaradan uzak durmak meme kanseri riskini azaltacaktır.

Prof. Dr. Cihan, meme kanseri riskini azaltmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Egzersiz: Sadece fazla kilolu/obez insanlar için değil, normal kilolu kişiler için de günlük hayata girmesi gereken aktivitedir. Vücuttaki fazla yağların erimesine neden olarak östrojen ve insülin metabolizmasını dengelemektedir. Haftada 5 gün yarım saat süre ile yapılacak tempolu bir yürüyüş kanser riskini azaltmaktadır.

"Erken yaşta çocuk sahibi olmak: Memenin anatomik ve fizyolojik tam gelişimi gebelik ve emzirme sonrası tamamlanmaktadır. Gebelik ve emzirme sürecinden geçmemiş bir memede kanser görülme riski yüksektir. 30 yaşın altında çocuk sahibi olan kadınlarda daha az meme kanseri görülmektedir. Mümkünse 30 yaşından önce çocuk sahibi olunmalı ve en az 6 ay emzirilmelidir.

"Tarama testleri/erken teşhis: Erken teşhis edilen birçok kanser için yapılan tedaviler kanseri önlemek ile aynı etkiye sahiptir. Bu nedenle özellikle ailesinde meme kanseri ve diğer kanser hikâyesi olanlar 40 yaşında, aile riski taşımayan kadınlar ise 50 yaşından itibaren meme kontrollerini yaptırmalıdır."