Her dört kişiden biri tehdit altında! Sakın bunu yapmayın: Kulaklıklarınızı böyle kullanıyorsanız...





Odyolog Paksoy,''İşitme kaybına neden olan faktörlere göz atıldığında ise yaşa bağlı olarak (presbiakuzi), gürültüden kaynaklı, darbe ve patlamalar, ani işitme kaybı ve idiopatik nedenler gibi birçok nedene bağlı durumlardan dolayı işitme kaybının ortaya çıkacağını belirtirken,İşitme sorununun işitme kaybının tipine ve ilerleme hızına bağlı olarak kişinin hem kendisinin hem de çevresinin, dolayısı ile tüm yaşamının olumsuz olarak etkilenmesine yol açabilir''diye ifade etti.