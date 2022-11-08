Her dört kişiden biri tehdit altında! Sakın bunu yapmayın: Kulaklıklarınızı böyle kullanıyorsanız...

Önder Paksoy, işitme sağlığının günden güne öneminin arttığı, özellikle metropol yaşamında yoğun gürültü ve hareketliliğin işitme kaybın da daha hızlı bir artışla devam ettiğini vurguluyor…
Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre, 2050 yılında 2,5 milyar kişinin yani her dört kişiden birinin işitme kaybı yaşayacağı açıklanırken işitme testlerinin ve erken teşhisinin önemini de dikkat çeken Paksoy, ''Önlem alınmaz ise ilerleyen yıllarda her bireyin işitme cihazı kullanımının gözlük kullanımı ile aynı oranlara erişebilir.''dedi.
İşitme kaybının erken tespit edilmesi durumunda hiç zaman kaybetmeden gerekli müdahaleler yapıldığında doğru teknikler ile işitme kaybı engellenebilir.
Odyolog Paksoy,''İşitme kaybına neden olan faktörlere göz atıldığında ise yaşa bağlı olarak (presbiakuzi), gürültüden kaynaklı, darbe ve patlamalar, ani işitme kaybı ve idiopatik nedenler gibi birçok nedene bağlı durumlardan dolayı işitme kaybının ortaya çıkacağını belirtirken,İşitme sorununun işitme kaybının tipine ve ilerleme hızına bağlı olarak kişinin hem kendisinin hem de çevresinin, dolayısı ile tüm yaşamının olumsuz olarak etkilenmesine yol açabilir''diye ifade etti.
Televizyon izlerken sesi açmak, konuşulanları anlayamamak, çevre sesleri duyamamak gibi... belirtiler var ise en yakın odyoloji kliniğine başvurarak işitme testinizi yaptırmanız gerekmektedir.İnsanların iletişiminde aksaklıkların oluşmasına da bağlı olarak yaşam kalitesi de aynı oranda düşer.
Paksoy, alanında uzman kişilerle gerekli odyolojik testler tamamlandıktan sonra kişiye en uygun cihazlandırmanın yapılması ve adaptasyon sürecinin en doğru şekilde devam etmesinin öneminden bahsetti.