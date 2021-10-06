Her gün bir bardak içerseniz etkisi inanılmaz!

Yapılan bazı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve bu özel çay türünü içmenin bazı yararlarını ve birkaç potansiyel risklerini bir araya getirdik.

KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR

Dünya nüfusunun %26'sının yüksek tansiyona sahip olduğu ve bunun bazı ciddi sorunlara yol açabileceği tahmin edilmektedir. Etkisi küçük olsa da, araştırmalar düzenli olarak siyah çay içmenin bunu azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

SİYAH ÇAY KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Her 3 yetişkinden biri yüksek kolesterole sahiptir. Ancak erkekler genellikle kadınlardan daha yüksek risk altındadır. Araştırmacılar, diyetinize siyah çay dahil etmenin kolesterol seviyenizi önemli miktarda düşürebileceğini keşfettiler.

ÇÜRÜKLERLE SAVAŞABİLİR

Genel olarak çay, genel ağız sağlığına çeşitli faydalar sağlayabilir. Ancak özellikle siyah çayın, çürüklere neden olan bakterileri öldüren bileşikler içerdiği bulundu.

SİYAH ÇAY DİYABETİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Yaklaşık 422 milyon insan diyabet hastası. Tip 2, teşhis edilen tüm vakaların yaklaşık %90-95'ini oluşturur, ancak siyah çay tüketiminin kanınızdaki şeker miktarını azaltabileceği ve sonuç olarak bu hastalığa yakalanma şansınızı azaltabileceği bulunmuştur.

SİYAH ÇAY BAŞ AĞRISI YAPABİLİR

Her gün çok miktarda siyah çay içmenin yan etkileri olabilir. Bazıları baş ağrısı, migren ve sinirliliktir. Hepsi yüksek kafein içeriğinden kaynaklanır.

AYRICA ENDİŞE VE UYKU GÜÇLÜĞÜNE NEDEN OLABİLİR

Size bir enerji artışı sağlasa da, siyah çaydan aşırı tüketen kafein, endişe ve stres seviyenizin yükselmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca uyku döngünüzü bozabilir ve uykuya dalma yeteneğinizi etkileyebilir.