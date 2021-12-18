Her gün bir bardak içtiğinizde hafızayı neredeyse 10 yaş gençleştiriyor!

Bilimsel araştırmalarla desteklenen kılavuzla hafıza için en iyi çayları keşfedin. Kendinize bir fincan çay dökün ve sağlıklı hafıza işlevini desteklemeye yardımcı olun. Yeşil çay ve nane çayı gibi çaylar, hafızayı, hatırlamayı iyileştirmek için beyindeki sinirleri uyarmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Bu çaylar ayrıca enerji ve uyanıklığı artırmaya yardımcı olabilir, böylece genel beyin sağlığını daha iyi hale getirir. İşte hafızanızı güçlendiren o çaylar…

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, yaygın olarak gezegendeki en sağlıklı çaylardan biri olarak kabul edilir. Bu çay, ona benzersiz bir tat veren ve aynı zamanda bilişsel işlev için kapsamlı sağlık yararları sunan kateşinler ve flavonoidler olarak bilinen bir dizi antioksidan içerir.

Yeşil çaydaki antioksidanlar, kirlilik, güneşe maruz kalma ve diğer yaşlanma faktörlerinin neden olduğu yüksek oranda serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı önlemeye çalışır. Oksidatif stres, doğal hücresel süreçleri parçalayan bir süreçtir. Pasın vücudun versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Yeşil çay, bu bozulmaları önleyerek sağlıklı hafızayı ve bilişsel işlevi desteklemeye yardımcı olabilir.





Journal of Nutrition, Health and Aging'de yayınlanan bir araştırma, 20 sağlıklı kadında yeşil çayın çalışma belleği üzerindeki etkilerini inceledi. Katılımcılara yeşil çay özütü veya mısır nişastası plasebo verildi ve 24 saatlik bir sürenin ardından hafıza testleri yapıldı. Çalışma, yeşil çay özü alan kadınların okuma sürelerini ve hafızayı hatırlamayı önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.

Ayrıca yeşil çay, l-theanine olarak bilinen bir amino asit içerir. Bu bileşiğin, derin uyku döngülerinde odaklanmayı ve harcanan zamanı iyileştirdiği gösterilmiştir. Journal of Medicinal Food'da yayınlanan araştırma, l-theanine ve kafeinin bilişsel bozulmayı artırmaya yardımcı olduğunu buldu. L-theanine alan katılımcılarda hafıza hatırlama ve bilişsel performansın önemli bir göstergesi olan beyin teta dalgalarını artırdı.

Siyah çay ve oolong çayı gibi diğer gerçek çaylar da yeşil çaydan daha az oranda olsa da l-theanine içerir. Sadece bu yaprakları sıcak suda demleyin ve beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilecek lezzetli bir fincan çayın tadını çıkarın.

GİNGKO BİLOBA

Gingko Biloba, Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere bilişsel bozukluklar için Ayurveda ve Çin tıbbında popüler bir bitkidir. Üstelik modern tıbbi araştırmalar, zihinsel berraklığı ve hafızayı korumayı artırmada faydalı olabileceğini de göstermiştir. Mabet ağacı olarak da bilinen Gingko Biloba, günümüzde varlığını sürdüren hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmayan, tamamıyla kendine özgü bir ağaçtır.





Evidence-based Complementary and Alternative Medicine adlı bir dergide yayınlanan araştırma, bitki çayını ve insan hafızası üzerindeki etkisini inceledi. Araştırmacılar, 14 gün boyunca Gingko Biloba verilen katılımcıların çalışma belleği görev testlerinde puanları iyileştirdiğini buldu.

BİBERİYE ÇAYI

Biberiye, hafızayı geliştirerek beyin sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, aromaların ve kokuların hafıza ile yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor. Fitoterapia'da yayınlanan bir araştırma, biberiyenin skopolamin adlı madde sayesinde uzun süreli hafızayı geliştirmek için işe yaradığnı buldu. Biberiye, AChE aktivitesini inhibe etmeye yardımcı oldu ve beyne kan akışını destekleyen enzimleri uyardı. Böylece beynin kan akışını uyaran bu hareket sayesinde, daha sağlıklı bir fonksiyonu sağladığı da ispatlanmış oldu.

GOTU KOLA

Gotu kola, maydanoz ailesine ait bir bitkidir. Geleneksel tıpta popülerdir. Yaralar ve yanıklardan zihinsel işlevlere kadar her şeyi tedavi etmek için uzun süre boyunca Asya'nın birçok yerine kullanılmıştır. Bunun nedeni, bu bitkinin, sinir sistemini etkileyen hücresel hasarı önlemeye yardımcı olabilecek, anti-inflamatuar özelliklere sahip antioksidan özellikler içermesidir.

2016 yılında yayınlanan bir araştırma, Gotu Kola özütünün beyin damarlarının bilişsel performans üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, inme sonrası bilişsel bozukluğu olan 48 hastadan oluşuyordu. Katılımcılar altı hafta boyunca Gotu kola veya folik asit aldı. Araştırmacılar, hem folik asit hem de Gotu kola'nın felçten sonra beyin gücünü ve zihinsel odaklanmayı iyileştirmeye yardımcı olduğunu buldu.

NANE ÇAYI





Nane çayı, beyindeki GABA reseptörlerini etkileyerek stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan popüler bir çaydır. Bu özellikler, hafıza sağlığını korumak isteyen insanlar için de faydalı bir çay olabilir. Northumbria Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yayınlanan bir araştırma, nane çayı içen kişilerin daha iyi uzun süreli hafızaya sahip olduğunu buldu. Nane çayı içenler, plaseboya kıyasla kelimeleri ve resimleri daha iyi hatırlıyorlardı. Bu sayede nane çayının hem ruh halinizi hem de beyin sağlığınızı güçlendirmek için en iyi bitkisel alternatiflerden biri olarak listeye dahil oluyor.

GİNSENG





Ginseng, yorgunluğu azaltma ve odaklanmayı teşvik etme yeteneği sayesinde çay içenlerin sevdiği bir bitki çayıdır. Psychological Medicine'de yayınlanan randomize bir araştırma, ginsengin kronik yorgunluk üzerindeki etkisini inceledi. Çalışma 96 denekten oluşuyordu ve araştırmacılar, ginsengin orta derecede yorgunluğun tedavisinde faydalı olduğunu buldu. İkinci bir çalışma, ginsengin kanser hastalarında yorgunluğu iyileştirmeye yardımcı olduğunu buldu. Harekete geçiren bu etkisi sayesinde Ginseng, beyin aktiviteleri ve bilişsel kapasitesinde de faydalı etkilere sahiptir.