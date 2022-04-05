Her gün bir fincan Türk kahvesi içmek sağlığınızı sigortalıyor!

NEDEN ÖZELLİKLE TÜRK KAHVESİ?

Kahve dediğimizde aklımıza kültürümüzde yaygın olarak tüketilen Türk kahvesinin gelmesi oldukça doğal. Ancak kahvenin filtre kahve, espresso gibi pek çok farklı çeşidi de var ancak yapılan araştırmalar sonucu diğer kahvelerin Türk kahvesi kadar etkili olmadığı kanıtlanmış. Türk kahvesinin aksine filtre kahve gibi seçenekler kahvenin demlenip ardından süzülmesiyle hazırlanıyor. Bu işlem sırasında ise kahvenin faydalarının büyük bir kısmı da uçup gidiyor. Telvesiyle birlikte sunulan Türk kahvesi ise herhangi bir süzme işleminden geçmediği için tüm yararı içinde barındırıyor.