Her gün kere bunama riskini %65 oranında azaltıyor! Bu besin beyninizin koruyucusu

Her gün tükettiğiniz içecekler, beyniniz üzerinde de etkisini göstererek kapasitesini artırabilir, hücre aktivitesini artırabilir. Peki bu konuda çay mı yoksa kahve mi daha etkili? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 21.10.2022 08:55 PAYLAŞ ABONE OL

Demans, beyindeki fonksiyonların gerilemesi ile ilişkili yıkıcı bir dizi semptomla ortaya çıkar. Demans, beyin gerilemesi ile ilişkili yıkıcı bir dizi semptomu tanımlar. Yaş gibi bazı risk faktörleri tartışılamaz olsa da, yaşam stili de büyük önem taşıyor. Bunu akılda tutarak, bir doktor kahve kadar yaygın bir şeyin riskinizi azaltabileceğini paylaşıyor.

"BUNAMAYI %65 ORANINDA ENGELLİYOR" Kahve günün büyük bir bölümünde en çok tercih edilen içecekler arasında yerini alıyor. Zengin tadıyla tüm dünyanın sevdiği bu içecek, enerji artışından çok daha fazlasını sunabilir. Aslında, Dr Fox Online Pharmacy'den Dr Deborah Lee'ye göre , sıcak içecek bunama riskinizi yüzde 65 oranında azaltabilir. Doktor, Fin CAIDE çalışmasının (Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Yaşlanma ve Demans) içeceği günlük menünüze eklemek için güçlü bir kanıt oluşturduğunu açıkladı.Demansı önleyebilecek risk faktörlerini araştırmak için 1998'de başlatılan CAIDE çalışması, 2010 tarihine geldiğinde, günde iki ila üç fincan kahve içmenin beyninizi koruyabileceğini bildirdi.