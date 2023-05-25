Her sabah “42 gram”: Bu kahvaltı ömrünüze ömür katacak! Vücudu saat gibi çalıştırıyor…

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi , LDL kolesterolü düşürmek ve kan şekerini kontrol etmek gibi sayısız faydalarıyla hayatımızda yerini alıyor. Bu nedenle, bağırsaklarınız üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olması şaşırtıcı bir durum olarak görülmüyor.

Yulaf, fermente edilebilir çözünür bir lif olan en yüksek beta-glukan kaynaklarından birini sağlar. Bu lif , bağışıklık sistemini uyarmaya yardımcı olabilecek Bifidobacterium gibi sağlıklı bakterilerin büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Uzman Molly Hembree, "Yulaf ve yulaf ürünlerini çok az veya hiç şeker eklemeden tükettiğinizden emin olun" diyor.