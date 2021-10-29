Her sabah yalnızca bir bardak! Kanserden diyabete her hastalığı önlüyor

Kerevizin kesinlikle vitaminler, mineraller ve diğer faydalarla dolu olduğu düşünülürse, bu sebze suyu sadece lezzetli bir içecek değil, düzenli bir diyete süper sağlıklı bir katkıdır.

Kereviz suyunun kalorisi çok düşüktür ve diğer meyve ve sebze sularının aksine, bir bardak bir orta boy havuçtan daha az kalori içerir. Lütfen lifin sağlığımız için çok önemli olduğunu ve kereviz suyunun asla yemek yerine kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

GÖRME SORUNLARINI ÖNLER





Kereviz A vitamini bakımından çok yüksektir ve bu vitamin görmede kritik bir rol oynar. Bu vitamin, bakteri ve virüslere karşı göz yüzeyini korur. A vitamini ayrıca katarakt gibi yaşa bağlı görme sorunlarının gelişmesini önlemeye yardımcı olur.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Kerevizin luteolin yönünden zengin olduğu bulundu, bu elementin kanser hücrelerini zayıflattığı ve tedaviye daha duyarlı olmalarına neden oldu. Kereviz, Çin tıbbında uzun süredir kanser önleyici bir ajan olarak kullanılmaktadır.

ASİTLİ YİYECEKLERİ NÖTRALİZE EDER

Kereviz suyu, güçlü alkali özelliklerini veren demir, magnezyum ve sodyum gibi elementler yönünden de yüksektir. Diğer bir deyişle asidik gıdaları nötralize ederek vücudumuzda sağlıklı bir pH dengesini korumamıza yardımcı olur.

Çok fazla asitli gıda tüketmek kemik erimesi, böbrek taşı, karaciğer ve kalp sorunları gibi her türlü sağlık sorununa neden olabilir. Ve her gün yediğimiz yiyeceklerin çoğu asidik olduğundan, günlük rutininize kereviz suyu eklemek bu sorunlardan bazılarının oluşmasını engelleyebilir.

SIVI DENGESİNİ DÜZENLER



Kereviz potasyumda çok yüksektir ve bu mineral vücudumuzdaki birçok süreçte önemli bir rol oynar. Bilim adamları, potasyumun vücudumuzun iyi çalışması için üçüncü en önemli mineral olduğuna inanıyor.

Biz yaklaşık %60 sudan oluşuyoruz ve bu suyun %40'ı hücrelerinizin içinde, geri kalanı ise hücrelerin dışında, omurilik sıvınızda, kanda ve hücrelerinizin arasında bulunuyor.

Hücrelerinizin içindeki ve dışındaki bu su seviyesi kritiktir ve elektrolit konsantrasyonundan etkilenir. Potasyum suda çözünür ve sistemimizde pozitif yüklü bir elektrolit gibi davranarak hücrelerin içindeki su seviyesini düzenler .

TİP 2 DİYABETİ ÖNLER





Tip 2 Diyabet, modern dünya için ciddi bir sağlık sorunu haline geliyor. 2030 yılına kadar dünya çapında 400 milyondan fazla insanın bu hastalıktan muzdarip olacağı tahmin ediliyor. Kereviz, bunun olmasını engellemenin doğal yollarından biridir. Çok fazla K vitamini içerir ve bir çalışma, K vitamininin insüline duyarlılığımızı geliştirdiğini kanıtlamıştır .

FOLAT ORANI YÜKSEKTİR

Folat, B grubu vitaminlerden biridir ve kemik iliğindeki kırmızı ve beyaz kan hücreleri için gerekli bir elementtir, ayrıca karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde, proteinlerin parçalanmasında ve DNA üretiminde önemli bir rol oynar. Sadece bir bardak kereviz suyu, erkekler ve kadınlar için önerilen alımın %36'sından fazla olan 145 mikrogram folat içerir ve hamile ve emziren kadınlar için bu oran, %29'dur.