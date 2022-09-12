Herkes deniyor ancak tehlike saçıyor! TikTok’taki trendleri yapmak ne kadar sağlıklı?

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada bir sosyal medya kanalında bir fitness veya sağlıklı yaşam trendini denemeye çalışanlar araştırıldı. Sonuçlarda ise erkeklerin(yüzde 27) bu trendlerden kadınlardan(yüzde 21) daha fazla etkilenme olasılığının olduğu gözlemlendi.
İngilizler tarafından en çok deneyimlenen fitness ve sağlıklı yaşam trendleri arasında ise şunlar yer almakta;
Araştırmadaki veriler, en popüler trendin, katılımcıları bir ay boyunca her gün 3,7 litre su içmeye teşvik eden '30 Günlük Galon Su Yarışması' olduğunu ortaya koydu.
30 GÜNLÜK GALON SU MÜCADELESİ DENEYENLER
Bu, İngilizlerin üçte biri (yüzde 34) tarafından denendi ve dünya çapında şaşırtıcı bir şekilde 25,3 milyondan fazla görüntülenmeye sahip. Ancak, bu mücadele pek çok eleştiri aldı.
Bazı kişiler, artan enerji, kilo kaybı ve toksinlerin dışarı atılması gibi sağlık açısından birçok fayda sunduğunu iddia ederken, uzmanlar bu mücadelenin istenmeyen yan etkilere yol açabileceği konusunda uyardı.
Natures Healthbox'ta fitness ve beslenme uzmanı Tom Jenane, bu zorluğu deneyenleri dikkatli olmaya çağırıyor: "Günde bir galon(3,78 litre) su içmek, birçok kişinin iddia ettiği faydaları sağlayamaz ve hatta bunu yapmak bazıları için tehlikeli olabilir.
"Aşırı su tüketimi böbreklerinizde hasara neden olabilir ve diyetinizde bu seviyeye uyacak kadar sodyum tüketmezseniz kusma ve baş ağrısına neden olabilir."
75 GÜNLÜK ZOR MÜCADELEYİ DENEYENLER
Adından da anlaşılacağı gibi, 75 Günlük Zor Mücadele sporcu olmayanlar için uygun değildir ve toplam 75 gün boyunca her gün yüksek etkili antrenmanlar yapmayı içermektedir.
Kişisel antrenör olan James Bickerstaff'a göre, sürekli egzersizden kaynaklanan olası fiziksel yaralanma riski nedeniyle bu mücadeleden uzak durmak en iyisidir.
James Bickerstaff, "Arada dinlenme günleri olmadan çalışmak, yaralanma olasılığını önemli ölçüde artırıyor. Toplam 75 gün boyunca her gün yüksek etkili antrenman yapıyorsanız, diz yaralanmaları, stres kırıkları ve iliotibial band sendromu yaşayabilirsiniz. Dinlenme günlerinin önemini hafife almamalısınız!" diyor.
Bu alıştırma mücadelesini kaç kişi denedi?
Meydan okuma, yalnızca TikTok'ta 742.1 milyon izlenmeye sahip ve yararları tartışmalı olmasına rağmen, ankete katılanların altıda biri (yüzde 17) bunu denediklerini itiraf etti. Araştırmaya göre, erkeklerin uygulama ihtimalinin daha yüksek(kadınlarda yüzde 13'ü, erkeklerde ise yüzde 19).
PROFFEE TRENDİNE KARŞI UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ
Bu, 'Proffee' olarak da bilinen protein tozunun kahve ile karıştırılması trendidir. Bu trend, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin yüzde 16'sı tarafından denendi ve erkeklerin sayısı kadınların iki katıydı (yüzde 20).
2021'de benzer ancak daha az denenmiş trendlerden biri de, insanların antrenman öncesi tozunu su gibi bir sıvıyla karıştırmak yerine doğrudan ağızlarına kuru bir şekilde aldıkları "Kuru Kepçe" idi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 12'si şimdiye kadar bunu denediklerini söyledi.
Fitness uzmanlarının yapılmasında sakınca görmediği trendler
Fitness uzmanlarının güvensiz bulduğu trendler
FİTNESS TAVSİYESİ İÇİN SOSYAL MEDYAYI KULLANMAK
TikTok'u fitness tavsiyesi için kullanma hakkında sorulduğunda, sertifikalı kişisel antrenör Elliott Upton şunları söyledi: "TikTok, diğer sosyal medya platformlarına benzer şekilde fitness tavsiyeleriyle dolu. Ve diğer sosyal medya platformlarında da olduğu gibi verilen tavsiyeler faydalı ila potansiyel olarak oldukça tehlikeli arasında değişmektedir.
TikTok'ta gerçekten iyi bazı fitness uzmanları olduğunu vurgulamak istiyorum. Platformu tamamen reddetmek kadar basit değil, çünkü orada paylaşacak çok iyi tavsiyeleri olan çok deneyimli, çok bilgili uzmanlar var.
Ancak, TikTok hakkında ya güncelliğini yitirmiş ya da daha da kötüsü, bağlam dışı birçok bilgi var. Fitness söz konusu olduğunda, her birey farklıdır ve bu nedenle bir kişi için işe yarayan bir başkası için işe yaramayabilir.
Bu nedenle TikTok kullanacaksanız, tavsiyem önce araştırmanızı iyice yapmanız olacaktır."