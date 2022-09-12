Herkes deniyor ancak tehlike saçıyor! TikTok’taki trendleri yapmak ne kadar sağlıklı?

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada bir sosyal medya kanalında bir fitness veya sağlıklı yaşam trendini denemeye çalışanlar araştırıldı. Sonuçlarda ise erkeklerin(yüzde 27) bu trendlerden kadınlardan(yüzde 21) daha fazla etkilenme olasılığının olduğu gözlemlendi.

Araştırmadaki veriler, en popüler trendin, katılımcıları bir ay boyunca her gün 3,7 litre su içmeye teşvik eden '30 Günlük Galon Su Yarışması' olduğunu ortaya koydu.

İngilizler tarafından en çok deneyimlenen fitness ve sağlıklı yaşam trendleri arasında ise şunlar yer almakta;

30 GÜNLÜK GALON SU MÜCADELESİ DENEYENLER

Bu, İngilizlerin üçte biri (yüzde 34) tarafından denendi ve dünya çapında şaşırtıcı bir şekilde 25,3 milyondan fazla görüntülenmeye sahip. Ancak, bu mücadele pek çok eleştiri aldı.

Bazı kişiler, artan enerji, kilo kaybı ve toksinlerin dışarı atılması gibi sağlık açısından birçok fayda sunduğunu iddia ederken, uzmanlar bu mücadelenin istenmeyen yan etkilere yol açabileceği konusunda uyardı.