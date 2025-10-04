Herkes kullanıyor ama kimse bilmiyor! Ölümcül tehlike taşıyan o ağrı kesici!

Parasetamol, reçetesiz olarak eczanelerden ve marketlerden temin edilebilen, yaygın olarak kullanılan bir ağrı kesici ve ateş düşürücü. Hafif ve orta şiddette ağrılar, grip semptomları ve genel rahatsızlıkların tedavisinde sık tercih edilen bu ilaç, uzun süreli kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Nottingham Üniversitesi'nin araştırması, özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde düzenli parasetamol kullanımının kalp, mide ve böbrek sorunları riskini artırabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, parasetamol reçetesi alan 180.483 kişi ile ilaç kullanmayan 402.478 kişi karşılaştırıldı. Araştırma sonucunda uzun süreli kullanımın kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, mide ülseri ve kronik böbrek hastalıkları gibi ciddi komplikasyon risklerini yükseltebileceği tespit edildi.

Araştırmanın baş yazarı Profesör Weiya Zhang, "Parasetamolün güvenli olduğu algısı nedeniyle uzun yıllar osteoartrit gibi kronik rahatsızlıklarda birinci basamak tedavi olarak önerildi. Ancak yaşlı hastalarda ilaç kaynaklı komplikasyon riski yüksek olabiliyor. Bu nedenle parasetamolün uzun süreli kullanımı yeniden gözden geçirilmelidir" dedi.

Uzmanlara göre, önerilen toplam günlük dozu aşmamak gerekiyor. Bununla birlikte, karaciğer veya böbrek hastalığı olanlar ve parasetamole alerjisi olan kişiler parasetamol kullanırken dikkatli olmalı veya tamamen kaçınmalı.

Ayrıca, 50 kilogramın altında olan kişilerin de doktor önerisi almadan parasetamol kullanmamaları öneriliyor; gerekirse doz ayarlaması yapılmalı. İlacın yan etkileri ve kullanım uyarıları, kutu içindeki prospektüste detaylı olarak yer alıyor.

NHS, parasetamolün kısa süreli ağrılarda (baş ağrısı gibi) bir–iki gün kullanımı ile güvenli olduğunu, uzun süreli kullanımın ise yalnızca kronik ağrı durumlarında doktor kontrolünde yapılması gerektiğini belirtiyor. İlacın güvenli şekilde kullanılabilmesi için mutlaka doktor kontrolünde kullanılması ve verilen yönergelere uyulması büyük önem taşıyor.