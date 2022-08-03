Herkes nasıl dinç kaldığını merak ediyordu! İşte Kraliçe Elizabeth’in ömrünü uzatan yiyecek

AKŞAM YEMEĞİNDE PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİYOR Kraliçe akşam yemeklerini her zaman 7:30 ila 20:15 saatleri arasında yemektedir ve bu günü en karmaşık yemeğidir. En sevdiği yemekler arasında kuzu eti, somon balığı, mantar soslu İrlanda bifteği ve iyi pişmiş pazar rostosu bulunmaktadır. Yemeğin başlangıcında yaban turpu kreması ile Gleneagles pâté ile Melba tostu servis edilmektedir. Ancak kraliçenin kesinlikle orta ya da az pişmiş et tüketmediği bilinmektedir.

Ancak kraliçenin masasında kesinlikle bulamayacağınız tek bir yiyecek vardır o da sarımsaktır. Kendisi sevmediği gibi sarımsağın saraya girmesi de yasaktır.