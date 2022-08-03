Herkes nasıl dinç kaldığını merak ediyordu! İşte Kraliçe Elizabeth’in ömrünü uzatan yiyecek

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, yıllara meydan okuyan sağlığı ile hepimizin dikkatini çekiyor. Ancak kendisinin günlük beslenmesine oldukça özen gösterdiği ve dinçliğini de buna borçlu olduğu biliniyor. İşte bir gün içerisinde kraliçenin yedikleri;
GÜNE BAŞLARKEN
Kraliçe güne başlarken İngilizlerin geleneksel çayı olan bir Earl Grey ile yanında bisküvi yiyor. Çayına kesinlikle şeker koymuyor ancak arada sırada süt ekliyor. Ancak yediği bisküvinin türü bilinmiyor. Sabahları 7:30 civarında içtiği porselen fincandan çayı ile sabah banyosuna hazırlanıyor.
KAHVALTIDA TERCİHİ SİZİ ŞAŞIRTACAK
Kraliçenin günlük rutinine oldukça bağlı olmakla birlikte kahvaltısı her zaman saat 9'da servis edilmektedir. Elizabeth sabahları bir kase mısır gevreği yiyor ancak her sabah yediği gevrek farklılık gösterebiliyor. Yanında ise mutlaka meyve tüketiyor ve mango ile çileğin favori meyveleri olduğu biliniyor.
Kraliçe mısır gevreğini süslü kaplar yerine plastik bir kasede yemeyi tercih ediyor. Yanında ise bir fincan Darjeeling çayı içiyor.
YUMURTAYI DA SIK SIK TÜKETİYOR
Kraliçe bazen ise kahvaltıda yumurta yemeyi tercih ediyor. Eskiden kişisel şefliğini yapmış olan Darren McGrady'e göre, yumurtalarını somon füme ve ızgara yer mantarı ile birlikte yiyor. Ancak kendisi taze yer mantarı almayacak kadar tutumlu biridir bu nedenle sadece hediye olarak gönderildiğinde ve Noel zamanı yemeyi tercih eder.
Elizabeth özellikle kahverengi yumurtaları tercih ediyor ve tost ekmeği ve marmelat da arada sırada tükettiği kahvaltı seçeneklerinden.
DİSİPLİNLİ VE SAĞLIKLI
Kraliçe Elizabeth ağır nişasta içeren besinleri kesinlikle tüketmemektedir. Her zaman sağlıklı öğünler tercih eder ve kaçamaklar yapmaz. Öğünlerinin hiçbirinde pirinç, makarna veya patates bulunmamaktadır. Bu karbonhidratları sadece devlet ziyafetleri olduğunda tüketir.
ÖĞLE YEMEKLERİNDE IZGARA
Öğle yemeği her zaman 13:15'te servis edilmektedir. Elizabeth'in tüm beslenmesinin ana anahtarı basit yiyecekler tercih ediyor olmasıdır. En sevdiği öğle yemekleri arasında ıspanaklı ve kabaklı ızgara dil balığı bulunmakla birlikte yeşillikli ızgara tavuk da sevdiği öğünler arasında.
Hangi yemeği yiyor olursa olsun kraliçe öğle yemeklerini yalnız yemeyi tercih etmektedir.
5 ÇAYI VAZGEÇİLMEZLERİNDEN
Saat 17:00 olduğunda Elizabeth'e, minik sandviçler, çörekler ve kek ile birlikte her zaman eksiksiz servis edilen İngiliz çayı bulunmaktadır. Kraliçe her ne kadar çayın yanında servis edilen çörekleri yemiyor olsa da mutlaka servis edilmesi konusunda ısrarcı oluyor. Aynı zamanda yemekten kalan artıkları da köpeğine verdiği biliniyor.
Kraliçe çayın yanında her zaman salatalık, somon, yumurta ve jambon gibi malzemeler içeren sandviçlerden yemeği tercih ediyor. Sandviç ekmekleri beyaz ya da buğdaylı olabilir ancak kabukları mutlaka ayıklanmış olması gerekiyor. Ayrıca eski şefi Darren McGrady, ekmeklerin sekizgen olarak kesilmesini istediğini söylüyor çünkü Elizabeth kare veya dikdörtgen kesilmiş ekmeklerin ona tabutu hatırlattığını ve kendini kötü hissettirdiğini söylüyor.
Çay saatindeki diğer ikramlar arasında ahududu reçelli bisküviler, çikolatadan zencefile ve hatta meyve aromalarına kadar çeşitli kekler de servis edilmektedir.
AKŞAM YEMEĞİNDE PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİYOR
Kraliçe akşam yemeklerini her zaman 7:30 ila 20:15 saatleri arasında yemektedir ve bu günü en karmaşık yemeğidir. En sevdiği yemekler arasında kuzu eti, somon balığı, mantar soslu İrlanda bifteği ve iyi pişmiş pazar rostosu bulunmaktadır. Yemeğin başlangıcında yaban turpu kreması ile Gleneagles pâté ile Melba tostu servis edilmektedir. Ancak kraliçenin kesinlikle orta ya da az pişmiş et tüketmediği bilinmektedir.
Ancak kraliçenin masasında kesinlikle bulamayacağınız tek bir yiyecek vardır o da sarımsaktır. Kendisi sevmediği gibi sarımsağın saraya girmesi de yasaktır.
ÇİKOLATAYA KARŞI ZAAFI VAR
Elizabeth'in çikolataya karşı ayrı bir zaafı bulunuyor. İster en lüksü olsun isterse marketten alınmış sıradan bir çikolata olsun asla hayır diyemiyor. Eski şeflerinden Darren McGrady'nin çikolatalı bisküvili pastası ise kraliçenin favorilerinden biriymiş. McGrady'e göre her gün bu pastadan çok ufak bir dilim yiyormuş ve bunu pastanın tamamı bitene kadar tekrar ediyormuş.