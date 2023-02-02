Hikikomori Nedir? Hikikomori Hastalığı Neden Olur, Tedavisi Var Mı ve Belirtileri Neler?

Sürekli olarak yalnız kalmak isteyen kişilerde görülen Hikikomori nedir diye araştıranlar olabilir. Hikikomori sendromu nedir diyenler için bu, bir bireyin bilerek ve isteyerek kendini izole etmesi, yalnızlaştırması, insanlardan kaçması ve bu durumu kendi açısından daha güvenli bulmasıdır. Ruh sağlığı açısından bir tehdit oluşturduğu için insanlar, Hikikomori hastalığı tedavisi var mı diye sorar. Hikikomori neden olur? Kimlerde görülür?

Hikikomori Sendromu Nedir?

Hikikomori, Japonca bir kelimedir ve "içeri çekilmek" ile "hapsedilmiş olmak" anlamına gelir. Bu rahatsızlığa sahip olan insanlar, kendilerini sosyal hayattan koparırlar. Genel olarak ebeveynleriyle birlikte yaşamayı tercih ederler. Bazıları kendi istekleri ile günlerce odalarına kapanır ve hem aileleri ile hem de çevreleri ile sosyal ilişki kurmaktan kaçınırlar. Söz konusu psikiyatrik bozukluk, çoğunlukla okula veya işe gitmeyi bırakan 13 ve 30 yaş arası gençleri etkiler.

Hikikomori sendromunun belirtileri kişiden kişiye değişir. Bazı vakalar, günlük hayatlarında yapmaları gereken işleri bile yapmaktan kaçınırlar. Örneğin, düzenli olarak okula veya işe gitmekte güçlük çekerler, alışverişe çıkmayı istemezler, aile yemeklerine ve misafirliğe gitmekten çekinirler ve bundan dolayı günlerce evde kalmayı tercih ederler. Öyle ki, sırf dışarı çıkmamak için ihtiyaçlarını başkalarının karşılamasını isterler. Diğer belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

İnsanlardan kaçmak

Evden ve odadan dışarı çıkmak istememek

Uyku problemleri yaşamak

Depresyon

Sorulan soruları bağırarak cevaplamak

Kimseyle konuşmamak

Bilgisayar başında uzun vakitler geçirmek

Farklı psikolojik bozukluklar

Arkadaşlık ilişkileri kuramamak veya çabuk bitirmek

Stresli ve sinirli bir ruh hali içinde olmak

Saldırganlaşmak ve tamamıyla sosyal yaşamdan izole olmak

Hikikomori Neden Olur?

Bu hastalığın en önemli nedenlerinden biri, internette uzun vakit geçirmek ve bundan dolayı çevre ile olan iletişimi en aza indirmektir. Diğer nedenleri arasında, önceden insan ilişkileri anlamında yaşanan kötü tecrübeler, okul veya iş hayatında başarısızlık, insanlar tarafından dışlanma ve istenmeme, baskıcı aile büyüklerinin sert tutumu, toplum baskısına maruz kalma ve olumsuz bir çevre içinde uzun süre yaşamak zorunda kalma yer alır. Hikikomori, çoğunlukla genç yetişkinlerde ortaya çıkar ve tedavi edilmezse şizofreni gibi akıl hastalıklarına yol açabilir. Bunun için uzmanlardan psikoterapi almak, sosyal aktivitelere katılmak ve aileden destek görmek Hikikomoriye sahip hastaların iyileşmesini sağlayabilir.