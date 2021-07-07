Horlamaya kesin çözüm! Tenis topuyla...

Horlamak, birçok ortamda uyku sırasında sizi huzursuz edebilecek bir sağlık sorunu. Horlamaya sebep olan etkenler ortaya kaldırıldığında bu endişeden de kurtulabilirsiniz. Bunlardan biri olan uyku pozisyonu ile ilgili tenis topu yöntemi ise kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlıyor. İşte o yöntemin detayları…

NEDEN SIRT ÜSTÜ YATMAMALISINIZ?

Uyku uzmanı Dr. Sophie Bostock, sırt üstü yatıldığında horlama eğiliminin daha yüksek olduğunu açıkladı. Bu pozisyonda yatıldığında ağzın açılma ihtimalinin daha fazla olması nedeniyle horlama ihtimali de artıyor. Sırt üstü uyuma pozisyonunda dil ve damak gevşiyor ve yerçekimine yenik düşerek dil boğazı tıkayarak titreşimli bir ses çıkmasına neden oluyor. Çenenin de gevşemesi ile birlikte ağız açılır ve yüksek sesle horlama sorunu ortaya çıkıyor.

EN DOĞRU ÇÖZÜM YAN UYKU POZİSYONU

Sağ veya sol yanınıza uzanarak uyumak, horlama sorununu da büyük oranda çözüyor. Yan uyku pozisyonu, solunum yollarında ortaya çıkabilecek kısıtlamaları engelliyor ve bu sayede daha iyi bir hava akışı sağlıyor. Horlama sorunu için en iyi iyileşme yöntemlerinden biri olan yan uyku pozisyonunun sürekliliğini sağlamak için ise küçük bir ipucu bulunuyor; tenis topu.

YAN UYUMAYI ÖĞRETİYOR

İngiltere'de NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) uzmanları, insanlara bir tenis topunun pijamalarının arkalarına bantlamalarını veya dikmelerini öneriyor. Ayrıca yan uyuma yastığı da bu işlemler sırasında size yardımcı olabilir. Fikir, fazla basit görünse de aslında askerler üzerinde sırt çantaları ile uyumaları istenerek denendi ve oldukça başarılı sonuçlar elde edildi. Uyku esnasında sırt üstü dönmek istediğiniz anlarda tenis topunun verdiği rahatsızlık ve hala orada olduğunu bildiği düşüncesiyle uyumak, yan uyku pozisyonunuzu korumanızı sağlıyor. Bu sayede horlama sorunu ise ortadan kalkmış oluyor.