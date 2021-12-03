Hormonlu gıdalar bu hastalığa sebep oluyor!

Gıdalarda kullanılan hormonlar kanser gelişme riskini artırmaktadır. Bu hormonların başında süt verimini artırmak için ineklere enjekte edilen genetiği değiştirilmiş sığır büyüme hormonu (rBGH) gelmektedir. rBGH sütte insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF-I) artmasına neden olmaktadır. IGF-I hem normal hücrelerin hem de kanserli hücrelerin büyümesine neden olmaktadır. Kanda IGF-I seviyesinin artması lenf, göğüs, rahim ve yumurtalık, prostat, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerini ortaya çıkarabilmektedir.

HORMON BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUYOR!

Hormonlu gıdalar vücuttaki hormon dengesini bozarak vücutta şişme ve yağlanma, erken ergenliğin tetiklenmesi, kadınlarda adet düzensizlikleri, erkeklerde sperm sayısında azalma ve iktidarsızlık, erkek çocuklarda meme büyümesi gibi problemlere neden olabilmektedir.

ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR!

Hormonlu gıdaların insanlarda neden olduğu diğer sağlık problemleri de alerjik reaksiyonlardır. Gıda alerjileri bağışıklık sistemi ilgilidir ve hormonlu gıdalar bağışıklık sistemi bozukluklarına neden olabilir. Buna bağlı olarak da dil ve dudak şişmesi ve kaşıntı, gözde kızarma ve şişme, nefes almada zorluk, abdominal ağrılar, diyare, kusma ve egzama gibi belirtiler ortaya çıkabilir.