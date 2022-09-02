İç organların zarar görmesine neden oluyor! Eğer erken tedavi edilmezse...

Toplumda yüksek tansiyon ya da yüksek kan basıncı olarak da bilinen hipertansiyon hastalığı; kalbin kanı pompalarken damarlara uyguladığı yüksek basınçtır. Kalpten kan pompalanırken ölçülen değer sistolik kan basıncı (büyük tansiyon), kalbin kan pompalamadığı yumuşadığında ölçülen tansiyon değeri diyastolik (küçük tansiyon) kan basıncıdır.

Hipertansiyon Risk Faktörleri Nelerdir?

Ailede hipertansiyon hastalığı öyküsü olması

Diyabet hastalığı

Aşırı kilolu olmak

Hareketsiz yaşam

Sigara kullanmak

Aşırı tuz tüketimi

Hipertansiyon Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hipertansiyona sahip olan kişilerde yıllarca hiçbir belirti oluşmayabilir. Uzun süre belirti göstermeyen hipertansiyon kontrol edilmez ise böbrek, beyin ve kalbin hasar görmesine neden olarak ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına sebebiyet verir. Damarlarda sürekli meydana gelen yüksek basınç, damarların iç yüzeyinde hasar oluşturarak tıkanmaya hatta yırtılmaya neden olabilmektedir.

Yüksek tansiyon anında en çok karşılaşılan belirtiler; Halsizlik, yorgunluk ,baş ağrısı ,baş dönmesi,görme problemleri,çarpıntı,nefes darlığı,kulaklarda çınlama,burun kanaması,sık idrara çıkma isteği ve vücutta ödem