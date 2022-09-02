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İç organların zarar görmesine neden oluyor! Eğer erken tedavi edilmezse...

Hipertansiyon, yaygın olarak bilinen adıyla yüksek tansiyon bireylerde çeşitli nedenler dolayısıyla görülebilir. Kısa sürede tedavi edilmediği durumlarda vücutta ve iç organlarda ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Konu hakkında konuşan Diyetisyen Tuğçe Sert, yüksek tansiyon hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 17:01
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İç organların zarar görmesine neden oluyor! Eğer erken tedavi edilmezse...

Diyetisyen Tuğçe Sert konu hakkında bilgiler verdi.

Hipertansiyon nedir?

Toplumda yüksek tansiyon ya da yüksek kan basıncı olarak da bilinen hipertansiyon hastalığı; kalbin kanı pompalarken damarlara uyguladığı yüksek basınçtır. Kalpten kan pompalanırken ölçülen değer sistolik kan basıncı (büyük tansiyon), kalbin kan pompalamadığı yumuşadığında ölçülen tansiyon değeri diyastolik (küçük tansiyon) kan basıncıdır.

  • Sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) değeri için normal değer 120-129 mmHg
  • Diyastolik kan basıncı (küçük tansiyon için) ise normal değer 80-84 mmHg olmalıdır

Hipertansiyon Risk Faktörleri Nelerdir?

  • Ailede hipertansiyon hastalığı öyküsü olması
  • Diyabet hastalığı
  • Aşırı kilolu olmak
  • Hareketsiz yaşam
  • Sigara kullanmak
  • Aşırı tuz tüketimi

Hipertansiyon Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hipertansiyona sahip olan kişilerde yıllarca hiçbir belirti oluşmayabilir. Uzun süre belirti göstermeyen hipertansiyon kontrol edilmez ise böbrek, beyin ve kalbin hasar görmesine neden olarak ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına sebebiyet verir. Damarlarda sürekli meydana gelen yüksek basınç, damarların iç yüzeyinde hasar oluşturarak tıkanmaya hatta yırtılmaya neden olabilmektedir.

Yüksek tansiyon anında en çok karşılaşılan belirtiler; Halsizlik, yorgunluk ,baş ağrısı ,baş dönmesi,görme problemleri,çarpıntı,nefes darlığı,kulaklarda çınlama,burun kanaması,sık idrara çıkma isteği ve vücutta ödem

Hipertansiyon Hastalarının Beslenmelerinde Dikkat Etmesi Gerekenler

Hipertansiyon hastalarının kilo fazlalığı varsa mutlaka ideal kiloya gelmeleri gereklidir. Yeterli ve dengeli beslenerek hayatlarına fiziksel aktiviteyi dahil ettiklerinde tansiyon yükselmeleri azalacaktır. Dengeli beslenme ile birlikte yemeklerde tuz kısıtlaması yapılmalıdır. Sodyum (tuz) tüketimi ile kan basıncının arttığı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Paketli hazır gıdaların tuz oranı yüksek olduğu için konserve tarzı ürünler ve paketli gıdaların tüketimi önerilmemektedir. Günlük tuz tüketimi miktarı 5 gramı geçmemelidir. Kalsiyum ve potasyum alımı artırılmalıdır. Kalsiyumdan fakir beslenenlerin kan basıncının, kalsiyumdan zengin beslenenlere göre daha yüksek çıktığı görülmüştür. Bu sebeple hipertansiyon hastalarının süt, yoğurt, peynir tüketimi artırılmalıdır. Posa içeriği yüksek besinler (meyve, sebze, kuru baklagil) beslenme düzenine dahil edilmelidir. Omega- 3 içeriği yüksek olan balık haftanın 2 günü tüketilmelidir. Margarin gibi trans yağlar tüketmek yerine bitkisel sıvı yağ tüketimi arttırılmalıdır, bitkisel sıvı yağ tercihi zeytinyağından yana olmalıdır.

Hipertansiyon Hastalarının Tüketmemesi Gereken Besinler Nelerdir?

  • Yağda kızartılmış besinler
  • Yağ içeriği yüksek besinler (hazır paketli besinler, mayonez, salata sosları, krema vb.)
  • Sakatatlar (işkembe, paça, ciğer vb.)
  • Margarin
  • Kafein içeren içecekler
  • Fast food
  • Tuz ve tuzlu besinler
  • Aşırı çay tüketimi
  • Şarküteri ürünleri (sucuk, salam, sosis, pastırma, jambon vb.)
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