İç organların zarar görmesine neden oluyor! Eğer erken tedavi edilmezse...

Diyetisyen Tuğçe Sert konu hakkında bilgiler verdi.
Hipertansiyon nedir?
Toplumda yüksek tansiyon ya da yüksek kan basıncı olarak da bilinen hipertansiyon hastalığı; kalbin kanı pompalarken damarlara uyguladığı yüksek basınçtır. Kalpten kan pompalanırken ölçülen değer sistolik kan basıncı (büyük tansiyon), kalbin kan pompalamadığı yumuşadığında ölçülen tansiyon değeri diyastolik (küçük tansiyon) kan basıncıdır.
Hipertansiyon Risk Faktörleri Nelerdir?
Hipertansiyon Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Hipertansiyona sahip olan kişilerde yıllarca hiçbir belirti oluşmayabilir. Uzun süre belirti göstermeyen hipertansiyon kontrol edilmez ise böbrek, beyin ve kalbin hasar görmesine neden olarak ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına sebebiyet verir. Damarlarda sürekli meydana gelen yüksek basınç, damarların iç yüzeyinde hasar oluşturarak tıkanmaya hatta yırtılmaya neden olabilmektedir.
Yüksek tansiyon anında en çok karşılaşılan belirtiler; Halsizlik, yorgunluk ,baş ağrısı ,baş dönmesi,görme problemleri,çarpıntı,nefes darlığı,kulaklarda çınlama,burun kanaması,sık idrara çıkma isteği ve vücutta ödem
Hipertansiyon Hastalarının Beslenmelerinde Dikkat Etmesi Gerekenler
Hipertansiyon hastalarının kilo fazlalığı varsa mutlaka ideal kiloya gelmeleri gereklidir. Yeterli ve dengeli beslenerek hayatlarına fiziksel aktiviteyi dahil ettiklerinde tansiyon yükselmeleri azalacaktır. Dengeli beslenme ile birlikte yemeklerde tuz kısıtlaması yapılmalıdır. Sodyum (tuz) tüketimi ile kan basıncının arttığı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Paketli hazır gıdaların tuz oranı yüksek olduğu için konserve tarzı ürünler ve paketli gıdaların tüketimi önerilmemektedir. Günlük tuz tüketimi miktarı 5 gramı geçmemelidir. Kalsiyum ve potasyum alımı artırılmalıdır. Kalsiyumdan fakir beslenenlerin kan basıncının, kalsiyumdan zengin beslenenlere göre daha yüksek çıktığı görülmüştür. Bu sebeple hipertansiyon hastalarının süt, yoğurt, peynir tüketimi artırılmalıdır. Posa içeriği yüksek besinler (meyve, sebze, kuru baklagil) beslenme düzenine dahil edilmelidir. Omega- 3 içeriği yüksek olan balık haftanın 2 günü tüketilmelidir. Margarin gibi trans yağlar tüketmek yerine bitkisel sıvı yağ tüketimi arttırılmalıdır, bitkisel sıvı yağ tercihi zeytinyağından yana olmalıdır.
Hipertansiyon Hastalarının Tüketmemesi Gereken Besinler Nelerdir?