İdrarda CFU Nedir? İdrar Kültürü Sonucunda Koloni Sayısı Kaç Olmalı ve Normal CFU/ML Değeri Kaçtır?

İdrar yollarında herhangi bir enfeksiyon olup olmadığını öğrenebilmek amacı ile idrar kültür testi yapılıyor. Bu testten gelen sonuç ile hastalık tespit edilerek tedavi edilebiliyor. Peki, idrarda CFU nedir? Bu yazımızda sizin için idrar kültürü koloni sayısı kaç olmalı ve idrar kültürü sonucunda 10000 CFU mL ne demek sorularının yanıtını derledik. 10.000 cfu/ml ne demek sorusunun yanıtını, tüm detayları ile sizin için inceledik.

İdrarda CFU Nedir?

Toplam bakteri sayımının birimi CFU/mL olarak bilinir. CFU kelime açılımı olarak Coloni- Forming Units yani Koloni Oluşturan Birimler anlamını taşır.

İdrar Kültürü Sonucunda Koloni Sayısı Kaç Olmalı?

İdrar kültür testinin sonuçları koloni sayısını bildirir. Bir ml idrar içerisinde en az 100.000 koloni üremiş ise kişide idrar yolu enfeksiyonu bulunduğu söylenebilir. Tedavi sürecinde ya da tedavi sonrasında alınan idrar kültür testlerinde bir ml içerisinde 10.000 koloni bulunuyorsa bu normal görülür. 24 saat ya da 48 saatte 10.000 CFU/mL'den az bir üreme bulunuyorsa enfeksiyon olmadığı anlamına gelir.