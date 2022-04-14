İftarda tüketirken dikkat edin! Uzmanlar uyarıyor...

Ramazan ayının gelişiyle yemek düzenlerindeki değişimin kilo almaya neden olabileceğini belirten uzmanlar, sağlıklı bir vucüt için yapılması gerekenlerin altını çiziyor. İftardan sonra 3 bardaktan daha fazla kafein almanın su kaybına neden olarak vücuda zarar verebildiği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, bu nedenle iftardan sahura kadar olan sürede kahve ve çay tüketimine ekstra özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.04.2022 15:46

Ramazan ayında dengesiz beslenmenin kişide tansiyon, mide yanması, ülser gastrit gibi bazı sağlık sorunlara neden olabileceğini belirten Bönce, Ramazanda doğru beslenmenin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oruç tutan kişilerin sahur ve iftarda beslenmelerine özen göstermelerini tavsiye eden Bönce, "Sahura kalkmamak veya yiyip yatmak sağlık açısından zararlı. Sahurda kahvaltı tarzı daha hafif beslenme, yumurta, peynir, zeytin, kuruyemiş, yağlı meyve olması sebebiyle avokado gibi besinlerin tüketilebilir. İftar ve sahurda su içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir böylece gün içindeki su ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olabilir. Tahıllı ekmek ya da pide tokluk hissini artırabileceği için tercih edilebilir. Tahıllı ekmek arasına çiğ sebzeler ile tost veya sandviç yapılabilir. Yanında içilecek kefir, ayran, süt ise protein ihtiyacımızı karşılayacaktır'' ifadelerini kullandı.

"İFTARDA KAHVE ÇAY TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN" İftarda ana yemeğe geçmeden önce çorba, salata veya meyve yiyerek 10-15 dakika ara verilmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Gökçe Bönce, uzun süreli açlıktan sonra çorbanın hemen ardından ara verilmeden yenen ana yemek kişide hazımsızlık ve şişkinliğe neden olabileceğini belirtti. İftarda tüketilen besinlerin, kaçırılan öğünlerin tamamlaması gerektiğini söyleyerek şu tavsiyelerde bulundu: