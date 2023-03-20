İftardan sonra bastıran uykuyu ortadan kaldırıyor! Günde 2-3 adet dinç tutuyor

Diyetisyen Ebru Nur Bilce, iftarı hurma ile açmanın biranda bastıran uyku haline çözüm olabileceğini ifade ederek, "Ramazanda sahur ile iftar arası uzun süren bir açlık olacağı için iftarda besinleri hızlı tüketmek, karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, iftar sonrasında halsizlik, yorgunluk, bir uyku haliyle karşımıza geliyor. Bunu önlemek için kan şekerini daha yavaş yükseltecek bir adet hurmayla orucumuzu açabiliriz. Daha sonra çorbamızla devam edip mümkünse biraz ara verip ana yemeğimizi o şekilde devam edebiliriz. Sonrasında mutlaka fiziksel aktivitemiz olmalı. Yürüyüşle destekleyebilirsiniz" dedi.





"BİR PORSİYON MEYVE YERİNE GÜNDE 2-3 ADET HURMA"

Hurmanın içerdiği yüksek diyet lifi sayesinde sindirim, kabızlık, şişkinlik gibi problemlere iyi geldiğini ifade eden Bilce, "Hurma içerdiği demir A, B gibi vitamin ve mineraller sayesinde sahurdan iftara kadar olan sürede kaybolan vitamin, mineral dengesini korumaya ve vücudun çabuk toparlanmasına yardımcı olmaktadır. Bir porsiyon meyve yerine günde 2-3 adet hurma tüketebilirsiniz. Sadece iftar değil sahurda da hurma tüketebilirsiniz. Vitamin mineral içeriği yüksek olduğu için uzun süre diyet lifi sayesinde de tok tutacaktır" diye konuştu.