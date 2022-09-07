İlaç kutunuzu gözden geçirin: Bu etken madde varsa dikkat! Beyninizin şeklini değiştirdiği ispatlandı

İnsanlar, steroid kelimesini duyduklarında genellikle spora dayalı performans artırımı için kullanılan bir ilaç olduklarını düşünürler. Fakat aslında astımdan egzamaya kadar, hatta romatizma semptomları da dahil olmak üzere birçok hastalık için kullanılan bir ilaç türüdür.
Steroidler, bu koşullarda milyonlarca hastanın yaşamını düzenlemek için kullanılıyor. Fakat yapılan yeni bir çalışma, uzun vadede ve kontrolsüz kullanımda oldukça zararlı olabileceğini gösterdi. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden araştırmacılar, beynin şeklini değiştirebileceklerine ve nörolojik performansa zarar verebileceğni ortaya koydu.
"BEYİNDEKİ BİR MEKANİZMAYI DEVREYE SOKUYOR"
BMJ Open adlı bilimsel dergide yayınlanan verilere göre; araştırmacılar, beyindeki beyaz ve gri maddenin doğasını değiştiren glukokortikoidler olarak bilinen belirli bir steroid türü tarafından devreye giren bir mekanizma olduğunu keşfettiler.
Beyinde gri madde, bilgi almak ve beyinden bilgi çıkışını düzenlemek için işlev görürken, beyaz madde, sinyallerin beyinden vücudun diğer bölgelerine iletilmesinden sorumludur.
"ÇALIŞMADA 25.000 KİŞİNİN BEYNİ İNCELENDİ"
Yaklaşık 25.000 kişinin beyninin taranmasını içeren bu araştırma dizisi, glukokortikoid alanların beyinlerinde, almayanlara göre daha az beyaz madde olduğunu buldu. Aynı araştırmacılar bulguları "dikkat çekici" olarak nitelendirdi ve steroidlerin neden nörolojik sorunlarla bağlantılı olduğunu açıklayabileceklerini belirtti.
Sonuçlar hakkında konuşan Profesör Onno Meijer, steroidlerin beyinde değişiklik yapma olasılığının "muhtemel" olduğunu ve bulgularının " glukokortikoid kullanan hastalarda gözlenen nöropsikiyatrik yan etkilerin altında yatan" neden olabileceğini söyledi. Hastalar üzerindeki etki ile ilgili olarak, yapılan çalışmada, uzun vadede, duygusal işleme yeteneğinin azalmasıyla ilişkili olduğu belirtildi.
Ayrıca, steroid kullananlarda, yorgunluk ve huzursuzluk yaşama riskinin yanı sıra, daha fazla ruh hali dalgalanması ve depresyon gibi zihinsel sağlık bozuklukları olasılığı da daha yüksek olarak kaydedildi.
STEROİDLERİN BAŞLICA YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Steroidlerin yan etkileri, alınan steroidin türüne ve hangi biçimde olduğuna çok bağlıdır. İlacın tablet, burun spreyi, enjeksiyon veya krem şeklinde olup olmamasına bağlı olarak yan etkiler farklılık gösterir.
Steroid kullanımının en yaygın biçimlerinden biri astım ilacı şeklindedir. Normalde solunduğunda, aşağıdakileri içerebilen yan etkilere neden olabilir:
Uzmanlar, kontrolsüz bir biçimde, uzun süre yüksek doz alıyorsanız, iştah artışı, ruh hali değişiklikleri ve uyku güçlüğü gibi steroid tabletlerin yan etkilerinden bazılarını yaşama ihtimaliniz olduğunu belirtiyor.
Fakat tüm bunların yanı sıra, steroidler, birçok faydaya da sahiptir. Birçok rahatsızlığın semptomlarını hafiletmede oldukça etkilidirler. Buradaki en önemli nokta; hastaların ilaç kullanımında uzman kontrolünün dışına çıkmaması ile ilişkilidir. Tüm bu yan etkiler, ilacın bilinçsiz kullanımının ortaya çıkaracağı sonuçlardır.