İlaç kutunuzu gözden geçirin: Bu etken madde varsa dikkat! Beyninizin şeklini değiştirdiği ispatlandı

Tüketilen her ilaç, vücut üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bazı ilaçlar ise beklediğinizden çok daha fazla etki göseterebilir. Bu ilaçlardan biri ile ilgili Hollanda’da yapılan bir araştırma, bir tür ilacın kullanımının hastanın beyin fonksiyonu üzerinde uzun vadeli bir etkisi olabileceğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 08:45 PAYLAŞ ABONE OL

İnsanlar, steroid kelimesini duyduklarında genellikle spora dayalı performans artırımı için kullanılan bir ilaç olduklarını düşünürler. Fakat aslında astımdan egzamaya kadar, hatta romatizma semptomları da dahil olmak üzere birçok hastalık için kullanılan bir ilaç türüdür. Steroidler, bu koşullarda milyonlarca hastanın yaşamını düzenlemek için kullanılıyor. Fakat yapılan yeni bir çalışma, uzun vadede ve kontrolsüz kullanımda oldukça zararlı olabileceğini gösterdi. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden araştırmacılar, beynin şeklini değiştirebileceklerine ve nörolojik performansa zarar verebileceğni ortaya koydu.

"BEYİNDEKİ BİR MEKANİZMAYI DEVREYE SOKUYOR" BMJ Open adlı bilimsel dergide yayınlanan verilere göre; araştırmacılar, beyindeki beyaz ve gri maddenin doğasını değiştiren glukokortikoidler olarak bilinen belirli bir steroid türü tarafından devreye giren bir mekanizma olduğunu keşfettiler. Beyinde gri madde, bilgi almak ve beyinden bilgi çıkışını düzenlemek için işlev görürken, beyaz madde, sinyallerin beyinden vücudun diğer bölgelerine iletilmesinden sorumludur.