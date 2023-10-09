İlerleyen yaşlarda genç kalmanın sırrı verildi!

Ortopedi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Sinan Avcı, "Genç yaşta eğer spor yapmazsanız, ileri yaşlarda problemleriniz ortaya çıkıyor. Eğer 20 yaşında koşarak merdiven çıkamıyorsanız, 70 yaşında merdiveni hiç çıkamayabilirsiniz" dedi. Tüm bunlarla ilgili detaylı bilgileri bir arada değerlendirmek, ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

DHA Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:41 PAYLAŞ ABONE OL

Spor sakatlanmalarının, kas ve iskelet sisteminde ortaya çıkan sakatlıklar olduğunu belirten Doç. Dr. Avcı, "Sakatlanmalar çok değişik başlıklarda olabilir. Ani ortaya çıkan burkulmalar, çarpmalar, düşmeler şeklinde veya kronik olarak fazla yüklenmeye bağlı sakatlıklar olabilir" dedi.

'MUTLAKA SPOR YAPIN, BİLİNÇLİ YAPIN' Bireylerin spor yapmaya başlamadan önce sağlıklarının müsait olup olmadığını mutlaka doktorlarına danışmaları ve onay almaları gerektiğini kaydeden Avcı, "Herkes spor yapabilir her tür hastalıkta spor yapılabilir ama hastalığına, kapasitesine göre spor yapmasında fayda var. Spor yapmıyorsanız herkesin kapasitesi başta düşük olabilir. Eğer spora başlayacaksanız, kendinize büyük hedefler çiziyorsanız bunlara yavaş yavaş ulaşacağınızı bilmeniz lazım, öyle birden olmaz. Yavaş yavaş üzerine koyarak gideceksiniz. Kendinizi dinleyeceksiniz. Bu konuda bilginiz yoksa mutlaka internette bilgiler var, bu konuda koçlar var, değişik kaynaklardan bilgi edinip bu işi bilinçli bir şekilde yapacaksınız. Yoksa çok değişik sakatlıklarla karşılaşabilirsiniz. Ama mutlaka spor yapın, bilinçli yapın, kendi kapasitenize göre yapın" ifadelerini kullandı.