İlk birkaç saat kritik! Bunu hissettiğiniz anda 112’yi arayın...





"TEDAVİ, İNMENİN MEYDANA GELMESİNDEN İTİBAREN GEÇEN ZAMANA BAĞLIDIR"

Nöroloji Uzmanı Dr. Sedef Üre, inme tedavisiyle ilgili, "İnmenin tedavisi hastanın kişisel özellikleri, inmenin şiddeti ve özellikle inmenin meydana gelmesinden itibaren geçen zamana bağlıdır. Bu bağlamda pıhtıyla tıkanan beyin damarlarının tekrar açılabilmesi için en erken dönemde kanda pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar başlanır. Bunların dışında erken dönemde damarları tıkayan pıhtının giderilmesi için girişimsel yöntemler kullanılabilir. Beyin kanamasına bağlı inmelerde sinir hücrelerinin canlılığının korunması ve kanamanın azaltılması adına ilaç tedavisinin yanında, yaralanan anevrizmada kanama kontrolü için çeşitli girişimsel yöntemler veya açık cerrahi tercih edilebilir" diye konuştu.