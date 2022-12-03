İnanılmaz çalışma! Yüzlerce insan kalp krizi geçirmeden birkaç saat önce bu yemeği yiyormuş…

Uzmanlar, insanların yiyecekler konusunda birkaç kez düşünmesi gerektiğini sıklıkla dile getirseler de aslında ağır bir beslenme tarzının "kalbe yük olduğunu" ve kalp krizi riskini artırabileceğine dair önemli veriler paylaştı. Geçmiş araştırmalar, kalp krizi sayısındaki özel günlerdeki artışa odaklandı ve ilginç bir sonuç ortaya çıktı.

"YEMEKTEN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRME RİSKİ 4 KAT DAHA FAZLA"

Uzmanlar, özel günlerde yoğun bir yemek yeme alışkanlığının kalp krizi riskindeki faktör olarak olarak öne çıktığını dile getirdi. American Heart Association'da yayınlanan 2000 tarihli bir araştırma, alışmadıkları miktarda ağır yemekler yiyen kişilerin yemekten sonra iki saat içinde kalp krizi geçirme risklerinin dört kat daha fazla olduğunu tespit etti.

Kalp krizi, kalbe giden kan akışının aniden engellenmesidir. Bunun nedeni genellikle atardamarlarınızın duvarlarında yağ birikintilerinin birikmesidir. Ancak ağır yemek yemek bu sorunu şiddetlendirebilir.