İnanılmaz çalışma! Yüzlerce insan kalp krizi geçirmeden birkaç saat önce bu yemeği yiyormuş…

Uzmanlar, insanların yiyecekler konusunda birkaç kez düşünmesi gerektiğini sıklıkla dile getirseler de aslında ağır bir beslenme tarzının "kalbe yük olduğunu" ve kalp krizi riskini artırabileceğine dair önemli veriler paylaştı. Geçmiş araştırmalar, kalp krizi sayısındaki özel günlerdeki artışa odaklandı ve ilginç bir sonuç ortaya çıktı.
"YEMEKTEN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRME RİSKİ 4 KAT DAHA FAZLA"
Uzmanlar, özel günlerde yoğun bir yemek yeme alışkanlığının kalp krizi riskindeki faktör olarak olarak öne çıktığını dile getirdi. American Heart Association'da yayınlanan 2000 tarihli bir araştırma, alışmadıkları miktarda ağır yemekler yiyen kişilerin yemekten sonra iki saat içinde kalp krizi geçirme risklerinin dört kat daha fazla olduğunu tespit etti.
Kalp krizi, kalbe giden kan akışının aniden engellenmesidir. Bunun nedeni genellikle atardamarlarınızın duvarlarında yağ birikintilerinin birikmesidir. Ancak ağır yemek yemek bu sorunu şiddetlendirebilir.
"KALBE YÜK BİNDİREN YİYECEKLER"
Northwestern Medical Group'tan Dr. Allison Zielinski, yağlı yemekler tüketmenin özellikle kalbe yük bindirdiğini ve daha yüksek kolesterol seviyelerini artırmasının yanı sıra kan akışındaki değişiklikleri, kan basıncındaki artışı ve yemekten sonraki kalp atış hızındaki artışı tetiklemesi nedeniyle kalp krizini riskini artırabileceğini belirtti.
"YEMEK TERCİHİ YAPARKEN DİKKATLİ OLUNMALI"
Dr. Zielinski, kalp hastalığınız bulunuyorsa, özellikle tek bir öğünde bol yiyecekli kutlamalar esnasında veya sevdiğiniz bir restoranda yemek yerken, yağ ve karbonhidrat oranı yüksek yiyecekleri sınırlayın. Ayrıca şişkin bir midenin daha hızlı ve düzensiz kalp ritmine neden olabileceği de açıklamalarından biriydi. Aritmi olarak bilinen kalp ritmindeki bu değişiklik, kalp krizi veya kalp yetmezliğine de neden olabilir.
"BU BELİRTİLERE DİKKAT!"
Uzmanlar, kalp krizi geçirdiğinizin belirtileri arasında göğsünüzde "aniden" oluşan ve "geçmeyen" rahatsızlığın olduğunu açıklıyor. Ayrıca kollarınıza veya boynunuza, çenenize, sırtınıza veya midenize yayılan ağrıyı deneyimlemeyi de içerir. Bu durumun yanı sıra ağırlık hissi veya hazımsızlık gibi yakıcı bir ağrı gibi hissedilebilir.