İnsan sağlığını tehdit eden gizli tehlike! Fark etmeden soluyoruz ama adeta akciğerleri mahvediyor...

Yapılan son araştırmalarda insanların günde ortalama 68 bin adet mikroplastik parçası soluduğuna dair bulgulara ulaşıldı. Akciğer yoluyla kana ulaşan bu mikroplastikler, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

AA Giriş Tarihi: 01.08.2025 10:02 PAYLAŞ ABONE OL

Fransa'da yapılan yeni bir araştırmada, insanların günde ortalama 68 bin adet mikroplastik parçacığı soluyor olabileceği tespit edildi. The Hill'in haberine göre, Fransa'daki Toulouse Üniversitesi ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) araştırmacıları tarafından yapılan ve "PLOS One" dergisinde yayımlanan çalışmada, insanların günlük yaşamlarında düşündüklerinden çok daha fazla mikroplastik parçacığını soluduklarına işaret edildi.

Bilim insanları, bu kapsamda, çok sayıda ev ve otomobillerdeki çeşitli hava örnekleri toplayarak mikroplastik yoğunluğunu ölçtü. Raman spektroskopisi adlı yöntemle yapılan ölçümlerde, ev içi hava örneklerinde ortalama metreküpte 528 parçacık, araç içi örneklerde ise 2 bin 238 parçacık mikroplastik bulundu. Araştırmada, insanların günde ortalama 68 bin adet 1 ila 10 mikrometre büyüklüğünde mikroplastik parçacığı soluma ihtimalinin olabileceği, bunun ise önceki araştırmalarda solunduğu tespit edilen miktardan 100 kat daha fazla olduğu belirtildi.