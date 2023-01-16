İnsomnia Nedir? Psikolojide İnsomnia Ne Demek, Nasıl Anlaşılır ve Kimlerde Görülür?

Uyku problemi her yaşta, herkeste görülen ve gündelik yaşamı olumsuz derecede etkileyen psikolojik bir rahatsızlıktır. Uyku problemi yaşayan kişiler, bunun psikolojideki ismi olan insomnia nedir sorusuna da cevap aramıştır. Kadın erkek fark etmeksizin hemen herkeste görülen insomnia hastalığının tanısı konulduğunda, ne gibi bir tedavi şeklinin olacağı da internette araştırılmıştır. Kullanıcılar bu durumda insomnia belirtileri hakkında da araştırma yapacaktır. Bu hastalığın genetik mi yoksa sonradan mı görüldüğü de araştırılan konular arasındadır. İnsomnia en çok kimlerde görülür ve kendiliğinden geçer mi soruları da bu durumda önem kazanmıştır. Uykusuzluk problemi yaşayan ve insomnia olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler, hastalığın detaylarını öğrenmek üzere internete başvurmuştur. Peki psikolojide insomnia ne demek, nasıl anlaşılır ve kimlerde görülür? Bu başlıklı yazımızda sizler için merak edilen insomnia ile ilgili merak edilen bilgilere değindik.

İnsomnia Nedir?

Uykusuzluk olarak da bilinen insomnia, gündelik hayatta insanın yaşam kalitesini düşüren yaygın bir uyku bozukluğudur. Bu tür hastalığa sahip insanlar kendilerini gün içerisinde sürekli yorgun hissederler. Uykusuzluk hastalığı uykuya dalmayı zorlaştırabildiği gibi, erken uyanmaya ya da uykunun bölünmesine neden olan bir hastalıktır. Sağlıklı bir kişinin ne kadar uyku alacağı kişiden kişiye göre değişecektir. Fakat ortalama bir yetişkinin uyku saatleri 6 ila 8 saat arasında değişecektir. Strese ve travmaya bağlı olarak görülen insomnia sorunu ile karşılaşan kişiler kısa sürede doktora başvurmalıdır.

İnsomnia Belirtileri

Uykusuzluk sorunu ile karşılaşan kişiler, bu durumun kalıcı bir işleve dönüşmesi durumunda doktora başvurur. Kullanıcılar hangi koşullarda insomnia hastalığı ile karşı karşıya kaldığını anlamak için belirli belirtileri hakkında araştırma yapmaktadır. Vücut için gerekli olan uyku, bunun yoksunluğu noktasında sağlık açısından tehlikeli bir hal alabilir. İnsomnia belirtileri ise şu şekilde kendisini gösterir:

Gün içinde uyuklama hali

Yorgunluk

Anksiyete

Konsantrasyon eksikliği

Hafıza sorunları

Gece uyanmak

Geceleri uykuya dalmakta zorluk yaşamak

Erken uyanmak

Uykusuzluğa bağlı kaza yapma riski

İnsomnia Genetik Mi?

Yetişkinlerin neredeyse yarısı uykusuzluk problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle insomnia kadınlarda erkeklere oranla iki kat fazladır. İnsomnia hastalığının birçok nedene bağlı olduğu araştırmalar sonucunda görülmüştür. Bu problemle karşı karşıya kalan kişiler, insomnia genetik mi sorusuna da cevap aramıştır. Yapılan araştırmalara göre insomnianın genetik nedenleri de ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra uykusuzluğun nedenleri aşağıdaki gibidir;

İlaç kullanımı

Gürültü,

Depresyon

Tiroit Hastalıkları

Psikolojik sebepler

Kronik stres