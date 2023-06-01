İnülin Nedir? İnulin Faydaları Neler, Hangi Besinlerde Bulunur?

İnsan sağlığını olumlu yönde etkilediği bilinen prebiyotikler hakkında inceleme yapılırken "İnülin nedir?" sorusuna yanıt alınması gerekir. Çünkü "İnulin faydaları neler, ne işe yarar?" diyenler için açıklanabilen bilgiler, bu bileşenin insan sağlığını pek çok açıdan desteklediğini gösterir. Bu bileşenin yararlı özelliklerinin belirtilmesinin ardından cevap verilmesi gereken soru ise "İnülin nelerde bulunur?" olarak öne çıkar.

İnülin Nedir?

Çeşitli bitkilerden elde edilebildiği bilinen inülin, bir tür polisakkarittir. Bu polisakkarit türünün fruktan olarak da adlandırılan diyet lifi sınıfına dahil olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu bileşenin bitkiler tarafından enerji depolamak için kullanıldığı bilinir. Genelde bitkilerin rizomları ile köklerinde bulunduğu söylenebilen inülin, çeşitli gıda ürünlerinin besin değerlerinin artırılması amacıyla kullanılır. Emilemeyen ve sindirilemeyen prebiyotik türleri arasında yer aldığı belirtilen inülin, insan sağlığını olumlu yönde destekleyen bileşenlerden biri olarak gösterilebilir. Sindirilmediği için direkt olarak bağırsağa ulaşan bu prebiyotik madde, vücudu yararlı bakterilerin oluşması konusunda destekler.

İnulin Faydaları Neler?

Emilmeyen ve sindirilmeyen prebiyotik türleri arasında yer alan inülin, vücuda pek çok açıdan fayda sağlar. Ancak bu bileşenin vücudu nasıl desteklediğinin anlaşılır kılınması için ilk olarak "İnulin ne işe yarar?" sorusuna yanıt sunulmalıdır. İnülin temelde insan vücudunun daha sağlıklı olmasını ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu prebiyotik maddenin temel özellikleri sayesinde farklı alanlarda özelleştirilerek kullanıldığı görülür. Dolayısıyla kısa zincirli inülinin genelde çay şekeri yerine tercih edilebilen tatlandırıcıların yapımında kullanıldığı söylenebilir. Uzun zincirli inülin maddesi ise kremaya benzeyen yapısı sayesinde bir çeşit yağ elde edilmesini mümkün kılar. Çeşitli tüketim formları mevcut olan inülin bileşeninin yaygın olarak bilinen faydaları ise aşağıdaki gibidir:

Yararlı bakterilen oluşumunu desteklediği için bağırsak sağlığını olumlu yönde etkiler.

Diyet lifi sınıfına dahil olduğundan ötürü kan şekerinin düzenlenmesinde etki gösterebilir.

Kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin emilimini artırabildiği için diş ve kemik sağlığının desteklenmesinde rol oynar.

Kişiye tokluk hissi verdiği için kilo verme sürecinde olumlu etki gösterebilir.

Bağırsakta kanser riski yaratan zararlı maddelerin dışkı yoluyla vücuttan atılmasını desteklediği için kolon kanserinin önlenmesini sağlayabilir.

İyi kolesterol seviyesini artırarak kalp ve damar sağlığını desteklediği bilinen bu bileşen, kötü kolesterol seviyelerinin ise yükselmesini önleyebilir.

İnülin Nelerde Bulunur?

İnsan sağlığını olumlu yönde etkilemesi bakımından ön plana çıkan inülin, gıda takviyesi olarak tüketilebilir. Bu bileşeni içeren toz, tablet veya kapsül formundaki gıda takviyelerinin çeşitli yiyecek veya içeceklerle karıştırılarak tüketilmesi mümkündür. Bir uzmana danışıldıktan sonra gıda takviyesi olarak kullanılabilen inülin maddesi çeşitli bitkilerde de doğal olarak bulunur. İnülin içeren doğal besinler aşağıdaki gibidir: