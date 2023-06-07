İshal Ateş Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Bebeklerde İshal Ateşe Sebep Olur Mu?

İshal, vücut direncinin önemli ölçüde düştüğünü gösteren bir hastalıktır. İshalle birlikte ateş de sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır. Peki, ishal ateş yapar mı? İshalle birlikte yüksek ateş görülmesi, daha tehlikeli bir süreç yaşanmasına neden olur. İshal ateşe sebep olur mu sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Aynı şekilde kusma da görülebilecek hastalık türleri arasındadır. İshal ve kusmada yüksek ateş olur mu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İshal Ateş Yapar Mı?

ishal, özellikle küçük yaşta yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Dışkının sıvı olarak dışarı atılması olarak tanımlanan ishal, kişinin vücut direncinin de düşmesine neden olur. Yoğun şekilde su kaybedildiği için hasta halsiz düşer. İshal, beraberinde yüksek ateşe de sebep olabilir. Ateş, vücuttaki mikroplarla mücadele için ortaya çıkan bir savunma mekanizmasıdır. Ateş, hastalıkta telaş yapılan bir durum gibi gözükse de vücudun savunması adına iyi bir gelişmedir.

İshal Ve Kusmada Yüksek Ateş Olur Mu?

İshal olan kişide yüksek ateş ve kusma görülmesi de çok normaldir. Mide düzenleyici ve ateş düşürücü ilaçlarla hastalığın tedavi edilmesi mümkündür. Hastalıkla ilgili en sağlıklı teşhis için kan ve dışkı tahlili yapılabilir. İshal, basit bir hastalık olabileceği gibi önemli hastalıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle ishal, kusma ve yüksek ateş şikâyetlerine gerekli reaksiyonu göstermek gerekir. Erken teşhis, hastalığın tedavi edilme sürecini de kısaltacaktır.