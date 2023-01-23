İshal Bulaşıcı Mı? Kusma İshal Başkasına Bulaşır Mı, Havadan ve Nefesle Geçer Mi?

İshal bulaşıcı mı, ishal nasıl bulaşır bunları inceleyelim. İshal, etkeni barındıran dışkı ile bulaşan yemeklerin tüketilmesiyle, etkenle temasta bulunmuş kirli ellerin ağıza götürülmesi ile meydana çıkmaktadır. İshal kusma başkasına bulaşır mı sorusu böylelikle yanıtlanmıştır. İçme sularına ulaşımın olmadığı bir yerde, su içmek, yemek yapmak ishalli rahatsızlıkların görülme ihtimalini artırmaktadır. Bireysel hijyen kurallarının az olduğu anlarda hastalık kişiden kişiye de bulaşabilmektedir.

Kusma İshal Başkasına Bulaşır Mı, Havadan ve Nefesle Geçer Mi?

Bebeklerde ishal bulaşıcı mıdır, ishal en fazla okula giden çocuklarda rastlanılan bir enfeksiyon çeşididir ve fazlasıyla bulaşıcıdır. Rotavirüs, Adenovirüs, Norovirüs gibi mikrobik olan türler hem dışkı hem de solunum aracıyla hızlı bir şekilde bulaşmaktadır. Bakteriyel olanlar ise dışkı vasıtasıyla, tuvalet sonrası temizlik hijyen bir şekilde olmazsa el yoluyla bulaşmaktadır. İshal bulaşıcı mı konusunu en çok merak eden ebeveynlerdir. Okullarda ishalin salgına dönüşmesini engellemek amacıyla viral ishali olan bebekleri ya da çocukları eve götürmek, diğerleri için ise genel hijyen kurallarına uymak gerekmektedir.

Enfeksiyon, 12-48 saat arasında başlayan ishal, kusma ve mide krampı şeklinde gerçekleşir ve yaklaşık 1-3 gün boyunca devam etmektedir. Enfekte olan bireylerin çoğu tedaviye ihtiyacı olmadan iyileşebilmektedir. Ek olarak başka hastalıkları olan bireylerde, yaşlı insanlarda, küçük çocuk ya da bebeklerde ve hamile olan insanlarda enfeksiyona bağlı olarak kusma ve ishal yoğun bir şekilde dehidrasyon hastalığına (sıvı kaybına) sebep olabilmektedir. Bu esnada hasta bireylerin sağlık merkezlerinde takipte olmaları ve tedaviyi güzel bir şekilde geçirmeleri gerekmektedir.