İshal deyip geçmeyin! Özellikle 5 yaş altı çocuklarda tehlike...

İshal özellikle küçük çocuklarda sık görülür. Çocukların hayat kalitelerini olumsuz olarak etkilediği gibi ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. İshal oluşumunun birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları virüsler ve bakteriler olabileceği gibi hijyen ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler de olabilir. İshalin özellikle küçük çocuklar ve bebekler için ciddi sorunlara neden olabileceğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan ishal ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda sık görülen bu durum olan ishal, çocukların hayat kalitesi etkileyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Arslan, "İshal, sindirim sisteminin normal çalışmasını bozan bir durumdur ve genellikle sulu dışkılama, sık tuvalete çıkma ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. 5 yaş altındaki çocukların yılda 3-9 kez ishal atağı geçirebilir. Çocuklarda ishalin birçok nedeni olabilir. En yaygın olanları virüsler, bakteriler ve parazitlerdir. Ayrıca, beslenme alışkanlıkları, hijyen şartları ve su kalitesi gibi faktörler de ishal riskini etkileyebilir. İshalin tedavisi ve yönetimi, rehidrasyonun sağlanması, uygun beslenme ve enfeksiyonun kontrol edilmesi gibi önlemleri içerir. İshaller hijyen şartlarının ve sağlık sisteminin geri olduğu, altyapının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. Günde üç veya daha fazla sayıda ve normale göre daha yumuşak veya sulu dışkılama olarak tarif edilir. Ateş veya kusma eşlik edebilir. İshal genel olarak 7 günden daha kısa sürer, iki haftadan daha kısa süren ishal ve kusma ataklarının hepsi akut ishal olarak adlandırılır. Özellikle yeterli sıvı tüketebilen sağlıklı fertlerde hastalık kendini sınırlar ve kendiliğinden iyileşir. Ancak, küçük çocuk ve bebeklerde sakatlık ve ölüme sebebiyet verebilir" dedi.