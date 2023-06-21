İshale karşı en etkili tedavi! Uzmanı" kesinlikle eksik etmeyin" diyor...

İshal vakalarına daha çok gastroenterit olarak tanı koyduklarını belirten Pişkin, "Gastroenterit dediğimiz durum yediğimiz yiyeceklere, içtiğimiz sulara bağlı olabilir. Yaz aylarında yiyeceklerin saklanma koşullarındaki sıkıntılar, sıcaklık nedeniyle bu enfeksiyonlar çok sık karşımıza çıkıyor. Şu anda son bir haftadır acil ve yataklı servislerimizde bolca ishalli vakalar artmaya başladı." dedi.

Pişkin, çocuklarda yaş küçüldükçe ishalli vakaların ciddiyetinin arttığına dikkati çekerek "En önemli tedavisi su. O yüzden suyu eksik etmemeleri gerekiyor. Özellikle bebeklerde çok daha dikkatli olmak gerekiyor çünkü bebeklerde vücut tuz oranları değişebiliyor, vücut su kayıpları çok artış gösterebiliyor. Bu açıdan bir bebeğinizde halsizlik, bitkinlik varsa mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor." diye konuştu.

İshali, günde üçten fazla dışkılama olarak tanımladıklarını anlatan Pişkin, "O yüzden her cıvık dışkılamayı ishal gibi kabul etmemek lazım. Özellikle ishalle beraber kusma varsa bu çocuklarda sıvı kaybı oluşma olasılığı artıyor. O yüzden kusmayla eşlik eden durumlarda su verirken mutlaka yavaş yavaş içirmek gerekir. Yani çok hızlı su içirdiğimizde bu çocuklara, kusmaları tetikleniyor." ifadelerini kullandı.