İshali şıp diye kesen tarifi uzmanı açıkladı! Salgına karşı en iyi çare...

İshal olan hastaların beslenme düzenlerine ve bol sıvı tüketimlerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Akdoğan, posasız ve yağsız gıdaları tüketmelerinin önemli olduğunu söyledi. En önemli konunun hijyen olduğunu vurgulayarak tuvalet alışkanlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Akdoğan, mide ve bağırsak sistemindeki enfeksiyonun neden olduğu ishal rahatsızlığında yüksek sıcaklık ve el hijyeninin temel iki unsur olduğunu vurguladı.

İshalin çok sulu ya da kanlı şekilde görülebildiğine dikkati çeken Akdoğan, ishale yakalananların 1-2 gün içinde rahatsızlığının geçmemesi durumunda, aşırı sıvı kaybına neden olacağı için mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini aktardı.