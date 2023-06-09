Ispanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Birçok kişinin bilmediği kıymetli sağlık hazinesinin faydaları…

Dut yaprakları oldukça besleyicidir. Polifenol antioksidanlar gibi güçlü bitki bileşiklerinin yanı sıra C vitamini, çinko, kalsiyum, demir, potasyum, fosfor ve magnezyum ile yüklüdürler.
Dut yapraklarının çeşitli mutfak, tıbbi ve endüstriyel uygulamaları vardır. Ağacın yaprakları ve diğer kısımları, insanlar için hafif derecede toksik olan ve yutulduğunda mide rahatsızlığı veya dokunulduğunda cilt tahrişi gibi semptomlara neden olabilen lateks adı verilen süt beyazı bir özsuyu içerir. Ancak pek çok kişi dut yapraklarını yan etki yaşamadan tüketmektedir.
DUT YAPRAĞININ FAYDALARI
Dut yaprakları kan şekerini, kolesterolü ve iltihaplanma düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu özellikler onları kalp hastalığı ve diyabetle savaşmak için yararlı hale getirebilir.
Dut yaprakları polifenol antioksidanlar gibi birçok güçlü bitki gruplarının yanı sıra C vitamini, çinko, kalkan, demir, potasyum, fosfor ve mineraller içerirler.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Dut yaprakları, diyabetle mücadeleye yardımcı olabilecek çeşitli bileşikler sağlar.
Bunlar, bağırsaklarınızdaki karbonhidratların emilimini önleyen 1-deoksinojirimisin (DNJ) içerir. Özellikle bu yapraklar, yüksek kan şekerini ve kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini düşürebilir.
Bir çalışmada 37 yetişkin, kan şekerini hızla yükselten nişastalı bir toz olan maltodekstrin yuttu. Daha sonra %5 DNJ içeren dut yaprağı ekstresi verildi.
250 veya 500 mg özü alanlar, kan şekeri ve insülin seviyelerinde plasebo grubuna göre önemli ölçüde daha düşük bir artış yaşadı.
Ayrıca, 3 aylık bir çalışmada, yemeklerle birlikte günde 3 kez 1.000 mg dut yaprağı ekstresi alan tip 2 diyabetli kişiler, plasebo grubuna kıyasla yemek sonrası kan şekeri seviyelerinde önemli düşüşler yaşadı.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Bazı araştırmalar, dut yaprağı özünün, kolesterol ve kan basıncı seviyelerini düşürerek, iltihaplanmayı azaltarak ve atardamarlarınızda kalp hastalığına yol açabilecek plak birikimi olan aterosklerozu önleyerek kalp sağlığını iyileştirebileceğini düşündürmektedir.
Bir çalışma, yüksek kolesterolü olan 23 kişiye günde 3 kez 280 mg dut yaprağı takviyesi verdi. 12 hafta sonra LDL (kötü) kolesterolleri %5,6 düşerken HDL (iyi) kolesterolleri %19,7 arttı.
12 haftalık başka bir çalışma, 36 mg DNJ içeren günlük dut yaprağı takviyesi alan yüksek trigliseritli 10 kişinin bu belirteç düzeylerini ortalama 50 mg/dL azalttığını kaydetti.
Ek olarak, hayvan çalışmaları, bu yaprağın aterosklerozu önleyebileceğini ve tümü kalp hastalığı için risk faktörleri olan hücresel hasarı ve yüksek tansiyon seviyelerini azaltabileceğini göstermektedir.
ENFLAMASYONU AZALTIR
Dut yaprağı, flavonoid antioksidanlar da dahil olmak üzere çok sayıda anti-inflamatuar bileşik içerir.
Bazı araştırmalar, dut yaprağının her ikisi de kronik hastalıkla bağlantılı olan iltihaplanma ve oksidatif stresle mücadele edebileceğini düşündürmektedir.
Yüksek yağlı diyetler üzerine farelerde yapılan araştırmalar, bu yapraktan alınan takviyelerin, C-reaktif protein gibi inflamatuar belirteçleri ve ayrıca süperoksit dismutaz gibi oksidatif stres belirteçlerini azalttığını göstermektedir.
Benzer şekilde insan beyaz kan hücrelerinde yapılan bir test tüpü çalışması, dut yaprağı özlerinin ve çayının yalnızca inflamatuar proteinleri azaltmakla kalmayıp aynı zamanda oksidatif stresin neden olduğu DNA hasarını da önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkardı.
Bu sonuçlar cesaret verici olsa da, insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.
DUT YAPRAĞININ DİĞER FAYDALARI
Araştırma sınırlı olmasına rağmen, dut yaprağı başka sağlık yararları da sağlayabilir. Bunlar şunları içerir:
Antikanser etkileri bulunmaktadır
Bazı test tüpü araştırmaları, bu yaprağı insan rahim ağzı ve karaciğer kanseri hücrelerine karşı antikanser aktiviteye bağlar.
Karaciğer sağlığını iyileştirir
Test tüpü ve hayvan çalışmaları, dut yaprağı ekstresinin karaciğer hücrelerini hasara karşı koruyabileceğini ve karaciğer iltihabını azaltabileceğini belirlemiştir.
Kilo kaybını destekler
Kemirgen çalışmaları, bu yaprakların yağ yakımını artırabileceğini ve kilo kaybını destekleyebileceğini belirtmektedir.
Cilt tonunu iyileştirir
Bazı test tüpü araştırmaları, dut yaprağı ekstresinin hiperpigmentasyonu - veya koyu ten lekelerini - önleyebileceğini ve cilt tonunu doğal olarak aydınlatabileceğini düşündürmektedir.
DUT YAPRAĞI TÜKETMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Dut yaprağının hem insan hem de hayvan çalışmalarında büyük ölçüde güvenli olduğu gösterilmiş olsa da, bazı insanlarda yan etkilere neden olabilir.
Örneğin, bazı insanlar takviye alırken ishal, mide bulantısı, baş dönmesi, şişkinlik ve kabızlık gibi yan etkiler bildirmiştir. Ek olarak, diyabet ilaçları kullanan kişiler, kan şekeri üzerindeki etkileri nedeniyle dut yaprağını denemeden önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır.
Dahası, bu yaprağın uzun süre alındığında güvenliğini sağlamak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır. Yetersiz güvenlik araştırması nedeniyle çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar bundan kaçınmalıdır. Özellikle ilaç kullanıyorsanız veya bir sağlık sorununuz varsa, herhangi bir bitkisel takviye kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışmak her zaman iyi bir fikirdir.