Ispanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Birçok kişinin bilmediği kıymetli sağlık hazinesinin faydaları…

Dut yaprakları oldukça besleyicidir. Polifenol antioksidanlar gibi güçlü bitki bileşiklerinin yanı sıra C vitamini, çinko, kalsiyum, demir, potasyum, fosfor ve magnezyum ile yüklüdürler.

Dut yapraklarının çeşitli mutfak, tıbbi ve endüstriyel uygulamaları vardır. Ağacın yaprakları ve diğer kısımları, insanlar için hafif derecede toksik olan ve yutulduğunda mide rahatsızlığı veya dokunulduğunda cilt tahrişi gibi semptomlara neden olabilen lateks adı verilen süt beyazı bir özsuyu içerir. Ancak pek çok kişi dut yapraklarını yan etki yaşamadan tüketmektedir.

DUT YAPRAĞININ FAYDALARI

Dut yaprakları kan şekerini, kolesterolü ve iltihaplanma düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu özellikler onları kalp hastalığı ve diyabetle savaşmak için yararlı hale getirebilir.

Dut yaprakları polifenol antioksidanlar gibi birçok güçlü bitki gruplarının yanı sıra C vitamini, çinko, kalkan, demir, potasyum, fosfor ve mineraller içerirler.