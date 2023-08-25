İspatlandı! Tek lokması bile kanser yapıyor...

Araştırmacılar, yağ oranı yüksek bir beslenme sisteminin, belirli bağırsak bakterilerinin düzeylerini artırdığını, bunun da safra asitlerini inflamasyonu artıracak şekilde değiştirdiğini ve vücuttaki hücresel hasarın onarılmasına yardımcı olan bağırsak kök hücrelerinin yenilenmesini engellediğini bildirdi. Salk'ın Gen İfade Laboratuvarı yöneticisi Ronald Evans ve meslektaşlarına göre bu değişiklikler kolorektal kanser riskini artırabilir.

Evans, yaptığı açıklamada; yüksek yağ oranına sahip beslenme sisteminin neden iyi olmadığını çözdüklerini ve bu beslenme sisteminde artışa geçen belirli bakteri türlerini belirlediklerini söyledi. Ayrıca bu sayede sorunun ne olduğunu çözerek, kansere karşı neleri tersine çevirebileceklerini, problemin ortadan kaldırılmasına dair de çok daha iyi fikirleri olduğunu belirtti.