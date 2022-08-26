İştahı bıçak gibi kesen yöntem!

Suyun iştah baskılayıcı özelliğinden faydalanın. Sularınızın içerisine çubuk tarçın katarak, su içmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

YEMEKLERİNİZİ HIZLICA YEMEYİN



Yemek yerken, ilk lokma mideye indikten yaklaşık 20 dakika sonra leptin hormonu salgılanmaya başlayacaktır. Leptin, tokluk hissi sağlar. Bu yüzden yemeğinizi yavaş yavaş yemeye özen gösterin. Yemek yerken besinleri en az 20 kez çiğnemeye gayret edin. Yemeğinizden küçük lokmalar alın, iyice çiğneyin. Yavaş yemek yemek hem tokluk hissinizi arttıracaktır hem de sindirim sistemi rahatsızlıkların önüne geçecektir.

GECELERİ UYKUNUZU ALIN



Günden en az 7 saat uyumaya özen gösterin. Uykusuzluk, grelin adı verilen iştah arttırıcı hormonun seviyesini arttırırken, leptin hormonunun ise salgılanmasını baskılamaktadır. Kaliteli uyku için ekran kullanımını uyku pozisyonuna geçmeden önce sonlandırın. Melisa veya papatya çayından ise uyumak için destek alabilirsiniz.

DUYGULARINIZLA BESLENMEYİN



Yemek yeme isteğinin fiziksel açlıktan mı yoksa duygusal açlıktan m kaynaklandığını ayırt etmek gerekir. Kimi insan üzüntü, sevinç, korku, endişe veya stres gibi yoğun duyguları bir şeyler yemek ile bastırmak ister. Duygusal açlık, sonrasında pişmanlık ve üzüntü getirir. Bu durum kısır bir döngüdür. Duygularınızla beslenmek yerine, yoğun duygularınızın karşısında müzik dinlemek, koşmak veya meditasyon yapmak size iyi gelebilir.

SÜT, YOĞURT VE PEYNİR TÜKETİMİNİ EKSİK ETMEYİN

Süt ve süt ürünleri içerdikleri whey ve kazein proteinleri sayesinde iştah kontrolünü sağlamada yardımcıdırlar. Ara veya ana öğünlerinize süt ve süt ürünlerini eklemek doygunluk hissinizi arttıracak ve ardından iştah kontrolünüzü sağlamaya yardımcı olacaktır.