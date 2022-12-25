İştahsız çocuğun ardındaki bilinmeyen neden! Psikolog uyardı: "Öncelikle yapmanız gereken..."

Çocuğunun gösterdiği saldırgan davranışlar, öfke patlamaları, alt ıslatmaları ya da sürekli hissettiği korkular hatta yakındığı karın ağrıları ve mide bulantıları gibi fiziksel semptomları bile bu hormonun yeterince salgılanmadığının sinyalidir belki de.