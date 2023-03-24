Kabızlığın çaresi birkaç yudumda! İşte Ramazan'da sindirim sisteminizi yenileyen çay

Eskişehir’de iftar yemeklerinden sonra yaşanan mide rahatsızlıklarına deva olduğu bilenen rezene çayına yoğun talep gösteriliyor.

İHA Giriş Tarihi: 24.03.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 12:31 PAYLAŞ ABONE OL

Ramazan ayının gelmesiyle oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar iftar vakti geldiğinde yemeğin dozunu kaçırınca mide rahatsızlıkları yaşıyor. Sindirime ve mide rahatsızlıklarına bire bir olduğu bilinen rezene çayı da bu ayın gelmesiyle talep görüyor. Uzun yıllardır baharat ticareti yapan Abdullah Tokat, rezene çayını anason ve kimyon ile karıştırıldığında daha etkili olduğunu söyledi.





"AÇ KALINDIĞI İÇİN OLUŞAN KABIZLIĞI GİDERİR"

Eskişehir'in en eski baharatçılarından olan Abdullah Tokat, rezene çayının özelliklerinin çok fazla bilinmediğini söyledi. Bu bitkinin kaynatılıp içildiğinde gebelik sonrası süt yaptığını ve solunuma da iyi geldiğini dile getiren Tokat,