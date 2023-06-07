Kabızlık Ateş Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Bebeklerde Kabızlık Ateşe Sebep Olur Mu?

Kabızlık, dışkılamada zorluk yaşanma halidir. Bu durum insanı huzursuz ettiği gibi bazı hastalıkların oluşmasına ya da erken teşhisine de neden olabilir. Kabızlık ateşe sebep olur mu sorusu da bu kapsamda araştırılan konular arasında kabul edilir. Kabızlık halinde bazı fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkabilir. Kabızlık sorununun daha büyük problemlere neden olmaması için soruna derhal müdahale edilmesi gerekir. Kabızlıkta yüksek ateş olur mu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kabızlık Ateş Yapar Mı?

Kabızlık, çeşitli bağırsak rahatsızlıklarının habercisidir. Kabızlık, kişinin dışkılamada zorlanması halidir. Bu durumda kişinin anüs kısmında yırtılma ve iltihaplanma sorunları ortaya çıkabilir. Kabızlık hastalığının neden olduğu hastalıklardan biri de ateştir. Kabız olan kişinin ateşi çıkabilir. Bu da kabızlığın enfeksiyon sorununa neden olduğunu gösterir.

Kabızlık çoğu zaman önemsiz bir hastalık gibi görünse de kimi durumlarda müdahale edilmesi gereken bir sorun olabilir. Bu nedenle kabızlık halinde çeşitli tahliller yapılarak kişiye doğru teşhis koyulmalı ve gerekli tedaviye başlanmalıdır.

Kabızlıkta Yüksek Ateş Olur Mu?

Kabızlık durumunda yaşanan hastalıklardan biri de yüksek ateştir. Anüs ve bağırsak bölgesinde kabızlıktan kaynaklı olarak enfeksiyon oluştu ise kabız olan kişide yüksek ateş de görülebilir. Bu durumda kullanılan antibiyotiklerle enfeksiyon yok edilmeye çalışılır. Eş zamanlı olarak da kabızlık sorununa müdahale edilmelidir. Uzman hekim tarafından yapılan kontrol sonunda uygulanacak tedavi ile istenen sonuca ulaşılabilir.