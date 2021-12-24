Kabızlık problemine çözüm bulamayanlar için özel tohum!

Şifalı bitkiler geleneksel olarak uzak geçmişten beri kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şifalı bitkilerin bitkisel kaynaklı ilaçların sağlanmasında kilit rolü olduğunu vurgulamıştır. Fakat dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi doğru bitkinin doğru kısmının uygun yöntemlerle kullanılmasıdır!

Kabızlık bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir.

Karnıyarık otu (pisilyum) olarak da bilinen Plantago ovata L. Bitkisinin tohumlarıdır. Eskiden beri müshil etkisi için geleneksel olarak kullanılmaktadır.

Bu tohumlar lif ve diğer besinsel özellikler bakımından oldukça zengindir. İçerisindeki çözünür liftler suda jel oluşturur ve nişastanınkine benzer bağlanma özellikleri gösterir. Ayrıca yüksek su tutma kapasitesi sayesinde kabızlıktaki sert dışkıyı yumuşatır.

Özellikle uzun süreli kabızlıkta oldukça etkilidir!

Pisilyumun piyasada kabızlık tedavisi için kullanılan bir ilaca göre, kronik kabızlıkta daha üstün bir tedavi sağladığını gösteren araştırmalar mevcuttur. İddia ediyoruz ki bitmek bilmeyen kabızlık için daha önce bu kadar lezzetli bir tarif denemediniz.

İŞTE KARNIYARIK OTU TOHUMUNDAN NEFİS BİR MUHALLEBİ:

Bir kişilik tarif için; 1 su bardağı yoğurdumuzu 1 silme çorba kaşığı öğütülmüş karnıyarık otu tohumu ile karıştırıp en az 2 saat dolapta bekletiyoruz. Oldukça besleyici olmasının yanı sıra yoğurtla birleşen karnıyarık otu tohumu birkaç saat içerisinde yoğurdu pelteleştiriyor… İstediğimiz herhangi bir taze meyveyi kabuğunu soyup, doğrayarak üzerine ilave ediyoruz. Bir avuç ceviz içi ve 1 tatlı kaşığı bal ile zenginleştirerek afiyetle tüketiyoruz.

Not: Bu lezzetli tarifin tüketiminden sonra en az 1 su bardağı su içilmesi kabızlık tedavisi için oldukça önemlidir!