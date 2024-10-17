Kadınlar ve erkekler arasında bir fark daha! Ağrıyı hafifletmek için farklı yöntem gerekiyor

Araştırmacılar, meditasyon sırasında bacaklarına acı verici ama zararsız bir ısı uyaranı uygulanan katılımcıların bu acıya tepkilerini inceledi.

Araştırma kapsamında ağrı kesici işlevi gören etkenlerin çalışmasını durduran bir ilaç olan "nalokson" verilen katılımcılara meditasyon yaptırıldı.

İnceleme sonucunda araştırmacılar, "nalokson" ilacının erkeklerde meditasyonun ağrı kesiciliğini engellediğini görürken, kadınlarda ise meditasyonun ağrıyı azaltma etkisini artırdığını tespit etti.

Araştırmacılar ayrıca, bu koşullar altında meditasyonun cinsiyet fark etmeksizin kronik ağrısı olan kişilerin ağrılarında sağlıklı katılımcılara kıyasla daha etkili olduğunu gözlemledi.