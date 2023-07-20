Kahvaltıyı sakın bu saatte yapmayın! Diyabet riskini %59 artırıyor

Çalışmanın bir parçası olarak, Fransa ve İspanya'dan araştırmacılar, yemek sıklığı ve zamanlaması ile tip 2 diyabet insidansı arasındaki bağlantıyı kurmak için 103.312 Fransız yetişkinin verilerini analiz ettiler. Katılımcılar, birbirini takip etmeyen üç günde 24 saatlik bir süre boyunca yediklerinin ve içtiklerinin yanı sıra öğünlerinin zamanlamasının çevrimiçi diyet kayıtlarını tamamladılar.

Ekip daha sonra ilk iki yıllık takip için diyet kayıtlarının ortalamasını aldı ve katılımcıların sağlığını ortalama yedi yıl boyunca değerlendirdi. Bu süre içinde 963 yeni tip 2 diyabet vakası kaydedildi. Daha da önemlisi, sabah 9'dan sonra düzenli olarak kahvaltı yapan insan grubunda hastalığa yakalanma riski, sabah 8'den önce kahvaltı yapanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksekti.