Kahvaltıyı sakın bu saatte yapmayın! Diyabet riskini %59 artırıyor

Tip 2 diyabet, tip 1'den çok daha yaygındır ve vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturur. Nedeni bilinmeyen tip 1'den farklı olarak, tip 2 diyabet tipik olarak aşırı kilolu olma veya yeterince egzersiz yapmama gibi faktörlerle ortaya çıkabilir, fakat bu süreçte aile öyküsü de önem taşıyor.
Araştırmalar, kahvaltı yaptığınız günün saatinin de etkisi olabileceğini gösteriyor. International Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir araştırma, sabah 9'dan sonra kahvaltı yapan kişilerin, sabah 8'den önce kahvaltı yapanlara göre tip 2 diyabet geliştirme riskinin yüzde 59 daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Önceki araştırmalar, sağlıksız beslenme ve diyabet arasındaki ilişkiyi doğruladı, ancak yemeğin ne zaman yenildiği ile durum arasındaki bağlantıyı doğrulamadı.
Araştırmanın ilk yazarı Anna Palomar-Cros, yaptıkları incelemelerle ilgili "Yemek zamanlamasının sirkadiyen ritimleri ve glikoz ve lipid kontrolünü düzenlemede önemli bir rol oynadığını biliyoruz, ancak çok az çalışma yemek zamanlaması veya oruç tutma ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi araştırdı" açıklamasında bulundu.
Çalışmanın bir parçası olarak, Fransa ve İspanya'dan araştırmacılar, yemek sıklığı ve zamanlaması ile tip 2 diyabet insidansı arasındaki bağlantıyı kurmak için 103.312 Fransız yetişkinin verilerini analiz ettiler.
Katılımcılar, birbirini takip etmeyen üç günde 24 saatlik bir süre boyunca yediklerinin ve içtiklerinin yanı sıra öğünlerinin zamanlamasının çevrimiçi diyet kayıtlarını tamamladılar.
Ekip daha sonra ilk iki yıllık takip için diyet kayıtlarının ortalamasını aldı ve katılımcıların sağlığını ortalama yedi yıl boyunca değerlendirdi. Bu süre içinde 963 yeni tip 2 diyabet vakası kaydedildi.
Daha da önemlisi, sabah 9'dan sonra düzenli olarak kahvaltı yapan insan grubunda hastalığa yakalanma riski, sabah 8'den önce kahvaltı yapanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksekti.
Bayan Palomar-Cros; biyolojik olarak, kahvaltıyı atlamanın glikoz ve lipit kontrolünün yanı sıra insülin seviyelerini etkilediği bilindiğinden, bu durumun mantıklı olduğunu belirtti. Elde edilen bu sonucun, kahvaltı saatini atlamak, tip 2 diyabet riskini artırması sonucuna varan iki diğer meta-analizle olduğunu da açıkladı.
Ayrıca geç akşam yemeği yiyenlerde de örneğin; 22.00'den sonra, tip 2 diyabet riskinin daha yüksek olduğunu belirlediler. Daha sık yemek yemek ise (günde yaklaşık beş kez), tip 2 diyabet riskinin daha düşük oluşuyla ilişkilidir.
Çalışmanın ortak yazarı Manolis Kogevinas; elde ettikleri sonuçların, sabah 8'den önce ilk öğünün ve akşam 7'den önce son öğünün tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterdiğine vurgu yaptı.
Uzmanlara göre, diyabet riskinizi azaltmanın yolları: