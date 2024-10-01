Kahveyi bu şekilde içmek anksiyeteye neden oluyor! Uzman uyardı: "Gerginlik ve anksiyete belirtileri ortaya çıkabilir..."

Prof. Dr. Fatma Çelik, kahvenin uyarıcı etkilerinin semptomları şiddetlendirebileceğini ifade ederek anksiyete, uyku bozuklukları ve kalp hastalığı olan kişilerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyararak ilaç tüketiminde herhangi bir şekilde kafein tüketmeden önce tıbbi tavsiye alınması gerektiğinin de altını çizdi.

Prof. Dr. Çelik, yaptığı açıklamada, kafeinin dünyanın en popüler uyarıcısı ve psikoaktif maddesi olduğunu ifade etti.

Kafeinin kullanımı göz önüne alındığında bunun insan vücuduyla nasıl etkileşime girdiğini anlamanın önemli olduğunu dile getiren Çelik, kakao çekirdekleri ve çay yaprakları da dahil olmak üzere 60'tan fazla bitki türünün değişen derecelerde kafein içerdiğini belirtti.

Çelik, başlıca diyet kafein kaynaklarının "Robusta" ve "Arabica" gibi kavrulmuş kahve çekirdekleri ve çay yaprakları olduğunu kaydetti.