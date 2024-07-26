Kalbinizdeki tehlikenin sinyali! Bu belirtiyi es geçmeyin...

ERKEN TANI TEDAVİDE BAŞARI ORANINI ARTIRIYOR

Sağlıklı bir kalpte düzenli elektrik sinyalleri sayesinde kalp atış hızının dakikada 60 ila 100 atış arasında olduğuna işaret eden Tatlısu, ritim bozukluğunda, bu elektrik sinyallerinin normalden daha hızlı ve düzensiz olduğunu kaydetti.

Tatlısu, "Bu durum, kalbin üst iki odasının (kulakçık) titremesine neden olur. Ritim bozukluğu kalbin performans ve etkinliğini düşüren bir unsurdur. Rahatsızlığın ilerleyen evrelerinde felç gibi çok ciddi sağlık sorunları görülebilir. İşlem başarısı ritim bozukluğunun türüne göre değişmekte olup, ritim bozukluklarında erken tanıda yüzde 50-70 başarı varken hastalığın ilerleyen döneminde başarı yüzde 30-40'lara kadar düşebilmektedir." ifadelerini kullandı.