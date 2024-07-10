Kalbinizi tehdit ediyor dikkat! Yaz ayları kabusa dönüşmesin...

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fetullah Kayan, "Kalp yetmezliği hastaların kullanmış oldukları diüretik dediğimiz idrar çıkışını arttıran ilaçlar özellikle sıcakların artmasıyla beraber bu hastalarda terlemenin fazla olması ciddi sıvı kayıplarına neden olabilmektedir. Özellikle kalp yetmezliği hastalarının da bu ilaçların dozunu azaltmaları tercih edilmektedir. Özellikle diüretik ilaçların ya da kendi kardiyoloji uzmanlarında kontrollerden geçip bu ilaç dozlarının yaz mevsimine göre yeniden doz ayarının yapılması gerekmektedir" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 10.07.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:40 PAYLAŞ ABONE OL

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fetullah Kayan, yaz sıcaklarının başlamasıyla beraber özellikle sıcakların etkisiyle kişilerde insensible kayıplar denilen hissedilmeyen kayıplar meydana gelmekte olduğunu söyledi. Kişilerde aşırı miktarda terleme ve sıvı kaybı meydana gelmekte olduğunu ifade eden Dr. Kayan, özellikle tansiyon hastalarında bu sıvı kaybının meydana gelmesi almış oldukları anti-hipertansif ilaçların etkisiyle de tansiyonların çok fazla düşmesine neden olmakta olduğunu dile getirdi.



Özellikle tansiyon hastalarının günlük en az 2,5 litre su tüketmeleri gerektiğinin altını çizen Dr. Kayan, "Yine kalp yetmezliği hastaların kullanmış oldukları diüretik dediğimiz yani idrar çıkışını arttıran ilaçlar özellikle yazla beraber sıcakların artmasıyla beraber bu hastalarda terlemenin fazla olması ile beraber ciddi sıvı kayıplarına neden olabilmektedir. Özellikle kalp yetmezliği hastalarının da bu ilaçların dozunu azaltmaları tercih edilmektedir. Özellikle bu diüretik ilaçların ya da kendi kardiyoloji uzmanlarında kontrollerden geçip bu ilaç dozlarının yaz mevsimine göre yeniden doz ayarının yapılması gerekmektedir" diye konuştu.