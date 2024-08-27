Kalbinizi tehlikeye sokuyor! Uçağa binerken dikkat

"Bu durumdan korunmak için yolculuk sırasında koridorda kısa yürüyüşler yapmak, otururken ara sıra baldır kaslarını kasmak, alkol alımından kaçınmak ve bol sıvı tüketmek faydalı olabilir. Yine 50 yaşını geçmiş, obez, ciddi varisleri olan, sigara kullanan, daha önceden pıhtılaşma olayı geçirmiş, kanser hastalığı ve hamilelik gibi artmış riskleri bulunan bireyler, doktorlarına danışarak uygun görülürse yolculuk öncesi kan sulandırıcı ilaç kullanabilirler."



KALP PİLİ OLAN KİŞİLER UÇAKLA SEYAHAT EDEBİLİR

"Stabil kalp hastalığı olanlar genellikle uçak yolculuklarında sorun yaşamazlar" diyen Doç. Dr. Yalçın, riskli gruplarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Yeni kalp krizi geçirmiş, yeni bypass veya kalp kapak ameliyatı olmuş bireyler, stabil olmayan kalp yetmezliği, stabil olmayan ritim bozukluğu bulunan, ciddi göğüs ağrısı devam eden, kontrolsüz yüksek tansiyonu olan hastaların uçak yolculuğu yapmaları riskli olabilir. Bu durumdaki hastalar ancak doktor kontrolü sonrası uygun görülürse uçabilirler."