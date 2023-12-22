Kalça ağrısı tedavi edilmediğinde kalıcı aksamaya neden olabilir! Özellikle o kişilerde görülüyor...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, çocukluk çağında kalça ağrısının sıklıkla görülme sebebinin geçirilen bir enfeksiyon sonrası kapsüldeki sinovit (Eklem zarındaki iltihaplanma) olduğunu belirtti. Dr. Kalender, "Bu rahatsızlıklarda çok zaman anti inflamatuar ilaçlarla güzel yanıtlar alınmaktadır. 6 ile 12 yaş arası çocuklarda Perthes hastalığı olarak adlandırılan uyluk başında kan akış bozukluğu ile seyreden, kalça ağrısı ve aksamaya sebep olan hastalığın, evresine ve tutulumuna göre dinlenme ve anti inflamatuar ilaçlarla tedavi uygulanmakta, seyrine göre ise cerrahi tedavi de yapılmaktadır" şeklinde konuştu.



Dr. Ali Murat Kalender, çocuklarda ve yetişkinlerde kalça ağrıları hakkında bilgiler vererek, "12 ile 15 yaş arası çocuklarda femur başı epifiz kayması özellikle kilolu çocuklarda ağrı ve aksamaya neden olur. Bu hastalıkta tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Tanı ve dolayısıyla tedavinin gecikmesi kalıcı aksamaya neden olabilir. Ortopedide en sık atlanan tanı, femur başı epifiz kaymasıdır. Hasta ortopedi uzmanına gelmez ise kalıcı olarak aksayarak hayatına devam edebilir. Diğer yandan, 15 ile 45 yaş arası eklem enfeksiyonu ve romatolojik hastalıklar da kalça ağrısına sebep olabilir. 45 yaş ve üzerinde eklem kıkırdağının bozulması sonucu kalça ekleminde kireçlenme ağrıya neden olabilir. Kireçlenmenin ileri seviyelerinde ise cerrahi tedavi gerekir. Hasta kendi ayakkabısını, çorabını giymekte, tırnağını kesmekte zorlanır. Cerrahi tedavinin sonuçları %96 oranında başarı oranına sahip olabilir. Halk arasında kalça protezi olarak bilinen total kalça protezi uygulanır. Ameliyat sonrası 1. Gün hasta ayağa kalkıp yürüyebilir. Operasyon sonrası kalça eklem hareketleri önemli ölçüde rahatlar. Her yaşta travma sonucu kalça ekleminde kırık izlenebilir. Özellikle trafik kazası, yüksekten düşme sonucu kırık riski yüksektir. Eklemi ilgilendiren kırıklarda cerrahi tedavi öne çıkar. Geç yaşlılık döneminde basit düşme sonucu veya kemik kalitesinin osteoporoz nedeniyle çok zayıflaması sonucu kendiliğinden kırılma izlenebilir. Bu durum kalça ağrısının en sık izlenen sebebidir. Gecikmeden kalça protezi uygulanması hastanın hayati riski açısından önemlidir. Bunun yanı sıra kalça ağrılarının diğer sebeplerinden biri de kalça ekleminde enfeksiyon nedeniyle olabilir. Enfeksiyon tedavisi erken teşhis edilebilirse, ilaç ile tedavi uygulanabilir. Geç kalınan vakalarda ameliyat ihtiyacı oluşur. Çocukluk çağı kalça çıkıklıkları gelişimsel kalça displazisi erken yaşlarda yalnızca aksama ve geç yürümeye sebep olur. 40 yaş ve üzerinde kalça ekleminde dejenerasyon ve ağrıya neden olur. Bu durumda yine kalça protezi uygulanarak hastanın rahat yürümesi sağlanabilir. Kalça çevresi kemiklerde tümör nadir görülse de ağrı yapabilir. İyi bir araştırma görüntüleme sonrası tümör karakterine uygun cerrahi tedavi uygulanır" ifadelerini kullandı.



Dr. Kalender, kalçadaki ağrıların mutlaka bir ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmesine vurgu yaparak, tanının gecikmeden konulmasını ve uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Geç kalınan vakalarda kalıcı sakatlıklar izlenebildiğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Kalender, kalça kırıkları sonucu emboli (pıhtı atması) bir komplikasyon olarak izlenebildiğini, hastanın uzun süre hareketsiz kalması ve ameliyatın geciktirilmesi durumunda da bu riskin artabildiğini, bir an önce tedavinin gecikmeden uygulanması gerektiği konusunda uyardı. Kalça ağrısı şikayetiyle başvuran hastaların ağrıyı hissettiği anda vakit kaybetmeden ortopedi kliniğine başvurmasının, tedavinin sonuçları bakımından önemli olduğunu söyledi.