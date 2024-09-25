Kalp hastalıklarına karşı adeta kalkan görevi görüyor! Salataya bir tatlı kaşığı eklendiğinde...

Dünya nüfusunun %25'i kalp ve damar hastalıklarından etkileniyor. Hipertansiyon, kanda artmış kötü kolesterol ve trigliserit düzeyleri kalp ve damar hastalıklarının başlıca risk faktörleri arasında yer alıyor. Beslenme düzeninin kalp sağlığı için oldukça önemli olduğunu ifade eden Pirçek, egzersiz yapmak gerektiğinin de altını çizdi.



YEMEKLERİNİZİ KIZARTMAYIN, HAFTADA 2-3 KEZ BALIK TÜKETİN

Kalp damar hastalıklarının, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilen veya oluştuktan sonra tıbbi tedavi, beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile iyileştirilebilen bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Dyt. Deniz Pirçek, kalp dostu beslenme alışkanlıklarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yediğiniz tüm besinlerin yağ miktarını dikkate alın. Çok fazla yağ içermeyen sağlıklı bir diyeti sebze ve meyveler, tahıllar, yağsız kırmızı et, derisiz, kanatlı hayvan etleri, balık ve düşük yağlı besinlerle oluşturabilirsiniz."